Freír pescado, cocinar con cebolla o preparar recetas a altas temperaturas puede dejar un rastro difícil de ignorar en cualquier hogar. El olor a comida o a frito es uno de los problemas más comunes en la rutina doméstica y, según expertos en limpieza y portales especializados en consumo y hogar, no siempre se soluciona solo con abrir las ventanas.

Le puede interesar: Soledad oficializa a los Reyes Diversos 2026 con entrega de decreto

En los últimos meses, trucos caseros respaldados por publicaciones de estilo de vida y bienestar han vuelto a ganar popularidad por su eficacia, bajo costo y facilidad de aplicación.

Este olor, según expertos, se produce, principalmente, por la liberación de partículas de grasa y compuestos volátiles durante la cocción. De acuerdo con guías de limpieza publicadas por medios como ‘El País’ y ‘BBC Mundo’, estas partículas se adhieren a textiles, paredes y muebles, especialmente cuando hay poca ventilación o cuando se reutiliza aceite a altas temperaturas.

Vea aquí: Los mejores lugares para visitar en Barranquilla en este puente festivo de Reyes

Cocinas pequeñas, campanas extractoras sucias o ineficientes y la acumulación de residuos orgánicos también contribuyen a que el aroma persista durante horas, e incluso días.

A continuación algunos trucos que puede poner en práctica para deshacerse de esos olores:

Manzana o limón durante la fritura

Mientras se fríen los alimentos, colocar una rodaja de manzana o una cáscara de limón dentro del aceite ayuda a reducir el olor que se genera durante la cocción. Estos ingredientes actúan como absorbentes naturales y deben retirarse cuando se oscurecen para evitar que se quemen.

Lea también: La Lectura del Bando 2026 será un viaje a la raíz negra del Carnaval

Vinagre y cítricos como neutralizador natural

Hervir agua con un chorrito de vinagre blanco y cáscaras de naranja o limón produce un vapor que ayuda a neutralizar el olor a comida o a frito en el ambiente. El líquido caliente también puede distribuirse en recipientes abiertos en distintos puntos de la casa para potenciar su efecto.

Naranja, canela y anís para aromatizar el ambiente

Otra alternativa consiste en hervir cáscaras de naranja con una rama de canela o anís estrellado. Esta combinación permite eliminar el olor de forma progresiva y deja un aroma cálido y agradable, sin necesidad de productos artificiales.

Le sugerimos: ‘María la Caprichosa’, la serie colombiana que llegó a Netflix y retrata la lucha de las trabajadoras domésticas

Café para absorber olores persistentes

El café en grano es utilizado para absorber olores fuertes. Colocado en recipientes abiertos, funciona tanto en la cocina como en espacios cerrados como la nevera o las alacenas, donde los aromas suelen concentrarse.

Bicarbonato de sodio para olores intensos

Para olores que no desaparecen con facilidad, el bicarbonato de sodio es una opción frecuente. Mezclado con un poco de agua hasta obtener una pasta, puede colocarse en pequeños recipientes y dejarse actuar durante varias horas en distintos rincones de la cocina.

En otras noticias: Conozca por qué recomiendan rociar vinagre en las llaves de la casa

Hábitos que ayudan a prevenir el olor a comida

Además de estos trucos, mantener ciertos hábitos reduce la aparición del olor a fritura. Ventilar la cocina, lavar los utensilios inmediatamente después de cocinar, limpiar superficies y campanas extractoras con regularidad y sacar la basura con frecuencia son prácticas recomendadas.

Eliminar el olor a comida o a frito de la casa no requiere productos costosos. Con ingredientes comunes y rutinas simples, es posible mantener un ambiente más fresco y agradable en el hogar.