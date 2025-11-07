El arte y el talento local vuelven a encender los reflectores con Actors Fest 2025, el festival que desde hace más de ocho años impulsa la formación, creación y proyección de artistas escénicos en Barranquilla.
Este año, Actors Fest presenta una programación que combina talento emergente y artistas de amplia experiencia, reafirmando su compromiso de ser una plataforma integral que conecta generaciones a través del teatro, la música y la danza.
Las funciones se llevarán a cabo los días sábado 8 y domingo 9 de noviembre en el Teatro Mario Ceballos Araujo de la Universidad Autónoma del Caribe, con la participación de más de 120 intérpretes formados en los Laboratorios de Talento LABT Colombia, junto a artistas invitados de trayectoria profesional.
Una plataforma que impulsa, forma y une artistas
Desde su creación, Actors Fest ha impactado a más de 1.000 artistas y 10.000 espectadores, consolidándose como un punto de encuentro entre el aprendizaje y la profesionalización escénica.
“Este festival no solo forma artistas, también crea comunidad. Aquí coinciden generaciones que comparten la misma pasión: el escenario”, afirma Kevin Manuel Sánchez, director del festival y de LABT Colombia.
Programación Oficial
Sábado 8 de noviembre – 6:00 p.m. | Función KIDS
Musicales: Los Pitufos y El Rey León
Una noche de fantasía y color donde los más pequeños mostrarán el fruto de su proceso formativo, llenando el escenario de alegría, música y magia.
Domingo 9 de noviembre – 11:00 a.m. | Función TEENS
Producciones: Grease y Cuadros Absurdos
Una función cargada de energía juvenil, humor y creatividad que representa la fuerza de la nueva generación teatral.
Domingo 9 de noviembre – 5:00 p.m. | Función SENIOR + Artistas Invitados
Obras: El Show Debe Continuar y Sentir Vallenato (obra ganadora de Actors Fest 2024)
El cierre del festival contará con la participación de artistas de trayectoria LABT y talentos invitados, en una función que celebra la perseverancia, la identidad cultural y la pasión por el arte.