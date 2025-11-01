La institución Educativa José de la Vega, situada en el barrio Torices, se llena de alegría, música y tradición con la celebración de ‘Ángeles Somos’, un evento cultural que marca el comienzo de las Fiestas de la Independencia en Cartagena.

En esta ocasión, la comunidad educativa recibió con gran entusiasmo a María José Ayazo Alzamora, Señorita Bolívar, y María Paula Berrío Díaz, Señorita Cartagena – Distrito Turístico y Cultural, quienes son candidatas del Concurso Nacional de Belleza, que se llevará a cabo del 10 al 17 de noviembre en Cartagena de Indias.

Como anfitrionas, las aspirantes se unieron a esta celebración tradicional, compartiendo momentos de integración, cantos y muestras folclóricas con los estudiantes.

Juntos entonaron el famoso ‘tintililillo’, un cántico típico que acompaña la recolección de los ingredientes para el emblemático sancocho de ‘Ángeles Somos’, un símbolo de unión y solidaridad en Cartagena.

Un patrimonio cultural

La organización indicó que, bajo la gestión de Rosa de Paniagua, el Concurso Nacional de Belleza creó la Corporación Cultural Ángeles Somos con el propósito de conservar esta tradición, la cual fue declara en 2021 patrimonio cultural inmaterial de la nación.

La celebración de Ángeles Somos, que tiene sus raíces en las antiguas festividades del Día de Todos los Santos, refleja la rica mezcla de herencias afrodescendientes, indígenas y españolas que dan forma a la identidad de la cultura cartagenera.

“Con esta jornada, la Institución Educativa José de la Vega, el Concurso Nacional de Belleza, la Corporación Cultural Ángeles Somos y la Secretaría de Educación de Cartagena reafirman su compromiso con la preservación de las tradiciones y con el fortalecimiento de los valores de identidad y pertenencia que llenan de orgullo a Cartagena de Indias. #BellezaQueFlorece”, informó la organización.