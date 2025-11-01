Desde diferentes lugares del mundo se celebran por estos días las fiestas de disfraces, a propósito del 31 de octubre y el 1° de noviembre. Niños y adultos lucen llamativas prendas y las celebridades no se quedan atrás.

En Colombia, el samario Carlos Vives compartió con sus seguidores, a través de su cuenta de Instagram, el disfraz que usó en un evento del que participó en horas de la noche en Bogotá.

Lea: Mariah Carey se descongela con gracioso video navideño

Junto con Claudia Elena, personificaron a Axl y Slash, grandes referentes de Guns N’ Rose, según las fotografías en las que se logra observar cómo se gozan la celebración en pareja durante la noche capitalina.

Además, publicó las imágenes con el siguiente mensaje: “Axl y Slash en Bogotá, aprovecharon el Halloween para pasar desapercibidos. Welcome to the jungle”.

Hay que recordar que Axl y Slash rompieron relaciones por ciertas diferencias, lo que produjo que Slash dejara la banda en 1996.

Otros artistas colombianos

Lo propio hizo el cantante de reguetón, Feid, quien se disfrazó del Hombre Araña. El artista paisa se mostró en redes sociales posando desde un muro, tal como su superhéroe.

‘Ferxxo’ compartió su look en una fiesta de disfraces y pasando una noche de esparcimiento con su familia.

Tomada de redes sociales

Así como Carlos Vives y Claudia Elena, Greeicy Rendón y Mike Bahía celebraron en pareja el ‘Día de Brujas’ o Halloween. En un video, se ve a ambos con sus disfraces, entre los que aparece el de ‘Chewbacca’ bailando.

“¿Quién es quién?”, preguntó Mike a sus seguidores, quienes respondieron que el disfraz de traje era él y dentro del otro estaba la cantante caleña.

Maluma no se quedó atrás en la lista de celebridades que participaron en las fiestas de disfraces en las últimas horas. A modo de plan familiar, el reguetonero se vistió de guía junto con su pareja e hija, bajo el concepto de ‘Safari’.

Entretanto, el actor Andrés Parra se paseó con el disfraz de Supermán rodando en bicicleta. Armó su combo de amigos y no lo dudó en salir vestido de esa manera. “Que la amistad y la niñez nunca mueran, amigos amados”, dijo.

El disfraz de Medusa

A nivel internacional, quien llamó la atención fue la modelo y presentadora Heidi Klum. La alemana es denominada ‘La Reina de Halloween’ por organizar fiestas para esta temporada y sus llamativas prendas.

Esta vez, la mujer sorprendió con el disfraz de Medusa, dejando impresionados a los presentes y generando todo tipo de reacciones en redes sociales. Algunos internautas calificaron el disfraz de “terrorífico”.

Aquí: Ariana Grande se suma a la temporada 13 de ‘American Horror Story’