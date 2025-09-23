En la tarde de este martes, 23 de septiembre, la artista barranquillera Shakira anunció que culminaron las obras de construcción de un nuevo colegio que su Fundación Pies Descalzos entregará en el Catatumbo.

“Estoy muy emocionada de compartir con todos ustedes una gran noticia: acabamos de terminar la construcción de nuestra nueva escuela en Tibú, Colombia”, fueron las primeras palabras que compartió la cantante.

Hay que recordar que este megaproyecto está ubicado en una región afectada gravemente por el conflicto armado, que, en los últimos años, ha desplazado a centenares de familias.

“Esta es una región muy difícil y golpeada por la guerra, y ahora, con nuestra nueva escuela Pies Descalzos, los niños de Tibú podrán comenzar un nuevo capítulo en sus vidas”, expresó la intérprete de ‘Ojos así’ en sus redes sociales.

A través de Instagram, la barranquillera compartió fotografías del colegio, donde se logran observar amplios salones, pasillos, espacios deportivos y zonas verdes. Todo equipado con los implementos necesarios.

De acuerdo con cifras oficiales de la Fundación Pies Descalzos, esta organización y sus aliados están a punto de entregar esta escuela para más de 1.200 niños y sus familias en el municipio de Tibú, Norte de Santander.

Más detalles de la escuela

Es un megaproyecto de más de 6.200 m² que funcionará como un centro comunitario para el arte, el deporte y la cultura en la región.

En ese sentido, Shakira indicó que este proyecto se une a las obras ya entregadas en su natal Barranquilla y Cartagena, llenando así de esperanza a estas comunidades en poblaciones remotas del país.

“Al igual que en Barranquilla y Cartagena, juntos hemos demostrado que la educación trae esperanza y realmente transforma comunidades enteras. Nuestro equipo en Pies Descalzos y yo seguimos soñando nuevas formas de apoyar al Catatumbo y a todas las zonas más remotas y desafiantes de mi país.Un agradecimiento muy especial a Howard Buffett y al Ministerio de Educación por su enorme contribución a este proyecto”, sostuvo la artista.