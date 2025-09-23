En medio del furor de su gira nacional, y horas previas al concierto en Barranquilla, Silvestre Dangond dejó de lado el lleno de los estadios y protagonizó una jornada de solidaridad en la que la música dio paso a la inclusión para llenar corazones.

Junto a la Fundación Silvestristas de Corazón Grande (Funsicog), y con el apoyo de la Universidad Simón Bolívar, entregó 10 sillas de ruedas nuevas y adaptadas y kits escolares a niños en condición de discapacidad del sur de la ciudad.

“Barranquilla siempre me recibe bien. Es muy grato bajarme de un avión y venir directo para acá para atender esta invitación por parte de la Universidad Simón Bolívar en cabeza del doctor José Consuegra, es reconfortante para el alma”, expresó Silvestre Dangond.

La actividad, realizada en ‘Casa La Perla’, contó con la presencia del artista, del rector José Consuegra Bolívar y las 10 familias beneficiadas.

El propósito de este acto

Cada silla entregada fue pensada y ajustada a las necesidades específicas de los niños, muchos de ellos con diagnósticos como hidrocefalia y enanismo.

De acuerdo con el cantante vallenato, el propósito fue mejorar la movilidad de los pequeños y aliviar la carga económica de sus familias.

“Queremos agradecerle, en nombre de todas las mamás presentes, a la Fundación Silvestristas de Corazón Grande. Es un detalle muy hermoso y estamos muy alegres por nuestros bebés. Deseamos que Dios continúe bendiciéndolos grandemente, gracias de verdad”, sostuvo Laura Romero, madre de uno de los menores beneficiados.

Otras jornadas benéficas

No es la primera vez que Silvestre Dangond realiza este tipo de jornadas benéficas. Entre sus acciones figuran la Ayudatón por los damnificados de Riohacha, con más de tres toneladas de donaciones, y el respaldo a personas afectadas por la avalancha de Mocoa, además de la entrega de kits escolares, asistencia en emergencias climáticas y proyectos de acceso a agua potable para comunidades indígenas Wayuu.

“Hoy la fundación Silvestristas de Corazón Grande y Silvestre nos honran y llenan de gloria a todos los niños presentes. Ahora van a poder disfrutar de una vida más digna y acorde a sus necesidades. Como dijo Silvestre, hay mucho por hacer y yo soy el primer silvestrista de corazón grande que está dispuesto a ayudarte”, añadió José Consuegra, rector de la Universidad Simón Bolívar.

Para Silvestre, la música que llena estadios también puede mover montañas cuando se convierte en hechos concretos para quienes más lo necesitan.

Con acciones como esta, Silvestre Dangond y Funsicog confirman que el éxito de un artista no se cuenta solo por aplausos, sino por vidas transformadas.