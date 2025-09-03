Con boletería agotada, el cantante español Pablo Alborán será el encargado del concierto de cierre del Ibagué Festival.

La estrella de la música pop protagonizará un conversatorio y concierto Sinfónico al lado del destacado productor Julio Reyes Copello, quien debuta este año como el director artístico de este festival.

Este concierto es una experiencia inmersiva, íntima, una oportunidad única de conocer la trayectoria que ha consolidado a Pablo Alborán como uno de los artistas más relevantes y virtuosos de la cultura pop hispanoamericana de las últimas dos décadas.

La audiencia conocerá los detalles que construyeron el lenguaje expresivo del artista a través de un diálogo espontáneo y entretenido con Julio Reyes Copello, productor de su álbum Prometo, el más exitoso de su carrera. Acompañado por la Orquesta Sinfónica del Conservatorio del Tolima Pablo Alborán hará el estreno mundial de las primeras versiones Sinfónicas de sus temas más reconocidos (Saturno, Solamente Tu, NO vaya a ser, entre otros).

Las canciones se intercalan con el diálogo abierto entre el artista y su productor y la audiencia tendrá la oportunidad única de conocer las experiencias detrás de las canciones y su proceso creativo.

Pablo Alborán ha sido nominado en 25 ocasiones al Latin Grammy en categorías como Álbum del Año, Canción del Año y Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional. Su sensibilidad vocal, su virtuosismo al piano y su capacidad de composición lo han llevado a recibir nominaciones al Grammy anglo (2021, Vértigo) y múltiples reconocimientos por parte de la crítica internacional.

Su álbum Prometo (2017), producido por Julio Reyes Copello, es considerado el más exitoso de su carrera y ha sido certificado multiplatino en varios países. En 2020, Alborán se convirtió en el artista español más reproducido en Spotify, reafirmando su conexión con audiencias jóvenes en todo el mundo.