También hay que celebrar a los cancamanes de la tradición. Por ello, Carnaval de Barranquilla lanza Entre Momos, cápsulas audiovisuales que rinden homenaje a la figura del Rey Momo, donde sus protagonistas comparten sus vivencias y anécdotas en un espacio cercano, ameno y auténtico, mientras disfrutan de una partida de dominó.

Este innovador formato busca exaltar y reconocer a los Reyes Momos que han marcado la historia de la fiesta y engrandecido el Carnaval, destacando sus aportes y su papel como símbolos de tradición, patrimonio y alegría popular.

Entre Momos es la antesala oficial a la designación del Rey Momo 2026, que se llevará a cabo el próximo 3 de septiembre tras reunión de la Junta Directiva del Carnaval.

En el primer episodio, Gabriel Marriaga, Rey Momo 2025, Sebastián Guzmán (2023) y Lisandro Polo (2016) conversarán sobre su papel en la historia y su huella en el Carnaval, sus recuerdos y reflexiones, con un tono relajado y espontáneo.

“El Rey Momo representa el poder de la tradición, la autenticidad y la riqueza del Carnaval. Con este formato queremos abrir un espacio donde sus protagonistas cuenten la historia que hace grande y única nuestra fiesta”, señaló Juan José Jaramillo, director de Carnaval de Barranquilla.

Así Carnaval de Barranquilla continúa apostando por innovar en la difusión de su riqueza cultural, trasladando toda la información histórica y el legado de sus protagonistas a nuevas narrativas digitales que buscan fortalecer el conocimiento, preservar la identidad y expandir la celebración a nuevas audiencias.

El primer episodio de Entre Momos estará disponible en las plataformas digitales Youtube y Spotify. Además, a través de las redes sociales de Carnaval de Barranquilla, se invita a los carnavaleros a sumarse a esta conversación que revive la esencia de la fiesta más grande de Colombia.

