Este martes de Carnaval todos, hombres y mujeres, se transforman en viudas y eso lo ha entendido a la perfección el Rey Momo Adolfo Maury Cabrera quien despide su reinado en el último día de fiesta luciendo el vestuario titulado ‘La viuda grande’, un homenaje a las emblemáticas viudas que cada año lloran la partida de Joselito.

Rompiendo estereotipos y reafirmando que el Carnaval es un escenario de libertad, disfraces y jolgorio, el Rey Momo asume con orgullo este personaje icónico que simboliza la nostalgia y la alegría que se entrelazan cuando la fiesta llega a su fin.

Jeisson Gutierrez/EL HERALDO

Con esta propuesta, exalta a quienes mantienen viva la tradición de llorar a Joselito, representando la tristeza colectiva porque se acaba el carnaval, pero también la certeza de que volverá.

😭El rey Momo, Adolfo Maury, se transformó en ‘La viuda grande’ para llorar a #JoselitoCarnaval ➡ https://t.co/va7KZnkwmc pic.twitter.com/3s3x45GLzV — EL HERALDO (@elheraldoco) February 17, 2026

‘La viuda grande’ desfila por la calle 84 y recorrerá el tradicional desfile de cierre en la carrera 54, culminando en la Casa del Carnaval, donde Adolfo Maury pondrá punto final a su inolvidable Carnaval 2026, despidiéndose entre lágrimas, risas y la promesa de un nuevo renacer festivo.