2:20 p.m. Sharon Acosta llora a su padre ‘Checo’

Y apareció la primera de la realeza carnavalera para llorar a Joselito. Fue Sharon Acosta Tobón, reina del Carnaval de los Niños, quien no lloró al hijo díscolo de Barranquilla sino nada más y nada menos que a su papá.

Sí, vestida como viuda y acompañada de una corte que la consolaba, la soberana del semillero de la tradición apareció en el desfile de la Calle 84 acompañada de Checo Acosta, quien hacía las veces de Joselito.

Así, mientras el público aclamaba a la reinita y a su padre, el dolor y el goce se fueron mezclando entre la Maicena y la espuma.

Jeison Gutiérrez Sharon Acosta en el desfile de la calle 84.

2:00 p.m.: El llanto alegre por la muerte de Joselito Carnaval ya se escucha en la Calle 84. A la 1:30 de la tarde se dio inicio al desfile ‘Martes de Carnaval’, de Fayfa.

Luego del preámbulo a cargo de la caravana automotriz liderada por Maxxicars y MAF2, los grupos folclóricos fueron apareciendo para engalanar el recorrido.

El primero en hacerlo fue el grupo conformado por los programas de formación de las Casas Distritales de Cultura, quienes con canciones como ‘La tortuga’ de Joe Arroyo o ‘La candela viva’ de Totó La Momposina fueron encendiendo el ambiente carnavalero.

Seguidamente apareció una de las propuestas más novedosas de este Carnaval, la comparsa de títeres ‘Con la mano arriba’ del colectivo Baúl Polisémico dirigido por Eduardo Lora Cueto.

Con personajes como La niña Emilia, Shakira, Aníbal ‘Sensación’ Velásquez, garabatos, monocucos y más, el colectivo mediante títeres va mostrando la cultura del Carnaval.

“Esta es una propuesta de títeres de Carnaval donde recreamos todas las danzas, personajes, tradiciones del caribe colombiano y por supuesto el Carnaval de Barraquilla. Investigamos mucho, también tenemos a los indios e indias de trenza chimila, un homenaje muy especial a ellos y ha sido como una investigación del Carnaval en general”, dijo a EL HERALDO, Lora Cueto.

Y es que los títeres también lloran a Joselito: “Lloran a Joselito porque todo el mundo está triste, lastimosamente se acaba este Carnaval y bueno, volveremos en 2027 con más fuerza y con más títeres”.

Detrás de este colectivo fueron apareciendo las infaltables en un Martes de Carnaval, las viudas desconsoladas por la lamentable muerte de Joselito con la realeza del Carnaval de Barranquilla en Nueva York, Dallas y Canadá.

Jeison Gutiérrez

1:00 p.m.: La 84 ya se alista para despedir al Carnaval de Barranquilla

No hay cansancio que valga. Barranquilla no conoce de agotamiento y para el Carnaval menos. Desde el mediodía de este martes, día de luto carnavalero, los amantes de la fiesta ya se van acomodando en la calle 84 para vivir el último día de las carnestolendas.

Aquí, en este emblemático sector de la ciudad se vivirá el desfile ‘Martes de Carnaval’, organizado por la Fundación de Arte y Folclor del Atlántico, Fayfa, que congregará a unas 150 agrupaciones folclóricas que tendrá como hora de inicio la 1:30 de la tarde.

Con gafas, sombreros y hasta raspa’os los carnavaleros le hacen tregua al sol inclemente de Barranquilla que en este martes llora a su hijo más díscolo, Joselito Carnaval.

Aquí habrá danzas de tradición, comparsas con elementos de tradición, comparsas de fantasía, disfraces colectivos e individuales y letanías. En la apertura del desfile se contará con una caravana automotriz liderada por Maxxicars y MAF2.

La realeza del Carnaval de Barranquilla 2026, conformada por Michelle Char Fernández, Adolfo Maury Cabrera; Sharon Acosta y Joshua Ortíz, comenzarán su luto por la muerte de ‘Joselito’ en este desfile de la calle 84.

También habrá un momento emotivo pues Fayfa tenía listo el homenaje especial que se rendiría a Ismael Escorcia, creador del disfraz El Descabezado, por sus 97 años de vida pero que debido a su repentina muerte no se pudo realizar en vida.

Sin embargo, su legado desfilará esta tarde en la calle 84 con sus herederos, quienes mantienen viva la esencia de este emblemático personaje, en un tributo que honrará su memoria y su invaluable aporte a la tradición.

“Nos encontramos preparados para brindar a barranquilleros y visitantes un espectáculo organizado y respetuoso con nuestros artistas del Carnaval, quienes podrán lucir las coreografías trabajadas durante meses ante un público que se caracteriza por su cultura ciudadana”, expresó Soley del Castillo, directora de la Fundación de Arte y Folclor del Atlántico (Fayfa), entidad encargada de organizar los desfiles del Carnaval de la 84.

El desfile ‘Martes de Carnaval’ cuenta con el respaldo de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, a través de su Portafolio de Estímulos. El recorrido iniciará en la calle 84 con carrera 47, avanzará a lo largo de la calle 84 y finalizará en la carrera 64.