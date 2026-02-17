En la mañana de este Martes de Carnaval, la Reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char Fernández, llegó a su caseta ‘Aquí Suena’ con el corazón apretado y los ojos húmedos para cumplir con uno de los rituales más simbólicos de la fiesta, llorar a Joselito Carnaval.

Antes de iniciar su recorrido por los desfiles de la calle 84 y el tradicional de Barrio Abajo, la soberana atendió a EL HERALDO con una mezcla de nostalgia, humor y gratitud. Aunque la tradición marca el llanto por el entierro del personaje que simboliza el fin de la fiesta, Michelle dejó claro que su despedida no es de tristeza, sino de plenitud.

“Hoy me voy feliz, feliz. Por eso es que hoy no estamos llorando a ningún Joselito, porque aquí no se le llora a nadie. Me voy feliz, agradecida. Creo que cada día ha sido mejor que el anterior”, expresó.

Confesó que el viernes, antes de su gran coronación, la invadió la nostalgia. “Estaba triste y decía: ‘¿pero por qué estoy triste?’. Y me dijeron: ‘ya te queda lo mejor’, y sin duda alguna han sido días espectaculares”.

Lágrimas antes del maquillaje

La Reina no ocultó que la emoción la desbordó desde temprano. “Hoy me desperté con toda la energía, triste, no lo puedo negar. Maquillarme fue súper difícil, me maquillaron como tres veces porque las lágrimas eran impresionantes”, contó.

Sin embargo, aseguró que guardaría fuerzas hasta el final. “Las voy a aguantar hasta el final, porque hay que darla toda”.

“Vestido de venganza”

Fiel al tono jocoso que acompaña el sepelio de Joselito, Michelle sorprendió al declarar que su atuendo de este martes es un “vestido de venganza”.

“Claro, es de venganza, porque cómo se va a morir… quiero buscar a quién lo mató para matarlo yo”, dijo. “Hoy estoy vestida de los colores de venganza, porque tengo rabia, no me dejaron disfrutarlo bien. Yo pensaba que iba a esperar un poquito más… cuatro días, ¡uf!, muchas cosas”.

Entre bromas incluso se declaró “inocente”, asegurando que si hubiera sido responsable del destino de Joselito, habría esperado más tiempo: “Martes está muy pronto”.

Gratitud y transformación

Más allá del humor carnavalero, la Reina se mostró profundamente agradecida por el respaldo de los barranquilleros.

“Definitivamente estoy muy agradecida. Nunca pensé que me iba a convertir en la mujer, en la reina que soy hoy en día. Feliz, sobre todo por el amor, por el acogimiento de toda Barranquilla. Soy muy feliz y agradecida. Solo palabras de agradecimiento. Gracias”.

Con lágrimas contenidas, Michelle Char Fernández salidrá de su caseta rumbo a la calle 84 y luego a Barrio Abajo, decidida a exprimir hasta el último segundo de su reinado, con la promesa de que la fiesta, como el espíritu de Joselito, siempre renace.

“El próximo año me verán nuevamente en mis Carnavales de Barranquilla porque esa es mi esencia, eso es lo que soy y lo que me apasiona, ya no como reina, sino como bailarina”.