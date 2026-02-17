De negro con lentejuelas, y como el eterno retorno que nunca muere, el rey momo del Carnaval de la 44, Luis Mauricio Aragón, desfiló para su gente por la carrera 8 este martes dando la despedida a las fiestas, pero también brindando un mensaje de esperanza de que las carnestolendas volverán el próximo año más recargadas que nunca.

“Para este desfile de conquista vengo vestido del eterno retorno del Carnaval, que nunca muere, sino que nace, crece y se reproduce todos los años para nuestra ciudad”, comentó el monarca a El HERALDO.

El soberano también mencionó que “esta representación cultural por la 8 es un símbolo que nuestro Carnaval es invencible, imparable y maravilloso”.

De esta manera, el monarca bailó al ritmo de danzas como la cumbia y el garabato en su recorrido inicial por el sur de la ciudad.

A su paso, vino el rey infantil Germán Palomino, que bailó con un sentimiento de alegría mezclado con tristeza por la muerte de Joselito.

“Estoy feliz por estar con esta gente tan linda del sur de Barranquilla, pero triste porque Joselito se murió y no me pudo pagar mi plata”, dijo el rey infantil con su vestuario de lentejuelas simulando a un pagadiario.

