La alegría del Carnaval llegó a conquistar los corazones del sur de Barranquilla la tarde de este martes en el tradicional desfile por la carrera 8.

Para esta edición, el evento liderado por la organización Carnaval de la 44, rinde un homenaje especial a Bernardo Guzmán, gestor cultural, folclorista, y fundador de la cumbiamba El Gallo Giro del barrio Las Nieves, la cual a partir de ahora abrirá todos los años este evento.

Por este motivo, su hijo, quien ostenta su mismo nombre y apellido, contó a El HERALDO que han preparado un baile al son de la cumbia para poner a gozar a todo el público

“Aceptamos la invitación para volver nuevamente a participar en este desfile después de un tiempo en el norte de la ciudad, y es algo que nos llena de orgullo porque la gente del Suroriente se merecía este homenaje al Gallo Giro, y a la tradición del Carnaval, que es bordillo, espuma, y alegría entre todos”, declaró.

Seguidamente, resaltó la importancia de la agrupación Gallo Giro para el Carnaval.

“Nosotros somos más de 50 parejas que bailan cumbia, pero lo que nos caracteriza es que todo el que quiera unirse a nosotros lo puede hacer sin saber bailar cumbia, porque nosotros acá le enseñamos y así cada vez se promueve más la cultura del Carnaval”, comentó.

También, Guzmán enfatizó en que “el Carnavalito de la 8, como lo llaman muchos, es un gozadera, y para los próximos años su familia mantendrá el legado de la cumbia y el el folclor por las calles del sur”.

Cabe resaltar que cerca de 80 grupos folclóricos, entre danzas, comparsas y cumbiambas, además de disfraces, transitarán sobre el pavimento de la carrera 8, haciendo honor al estilo popular y auténtico del bordillo, y reafirmando que la Fiesta también se construye desde los territorios y la memoria colectiva.

Los reyes de la 44 lloraron a Joselito en el desfile por el Suroriente de Barranquilla

De negro con lentejuelas, y como el eterno retorno que nunca muere, el rey momo del Carnaval de la 44, Luis Alfonso Aragón, desfiló para su gente por la carrera 8 este martes dando la despedida a las fiestas, pero también brindando un mensaje de esperanza de que las carnestolendas volverán el próximo año más recargadas que nunca.

“Para este desfile de conquista vengo vestido del eterno retorno del Carnaval, que nunca muere, sino que nace, crece y se reproduce todos los años para nuestra ciudad”, comentó el monarca a EL HERALDO.

El soberano también mencionó que “esta representación cultural por la 8 es un símbolo que nuestro Carnaval es invencible, imparable y maravilloso”.

De esta manera, el monarca bailó al ritmo de danzas como la cumbia y el garabato en su recorrido inicial por el sur de la ciudad.

A su paso, vino el rey infantil Gerardo Palomino, que bailó con un sentimiento de alegría mezclado con tristeza por la muerte de Joselito.

“Estoy feliz por estar con esta gente tan linda del sur de Barranquilla, pero triste porque Joselito se murió y no me pudo pagar mi plata”, dijo el rey infantil con su vestuario de lentejuelas simulando a un pagadiario.