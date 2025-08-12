Hay buenas nuevas para los amantes del bordillo, el Carnaval de la 44, tiene lista a su monarquía para liderar la fiesta el próximo año.

El anuncio estaba listo para ser dado en vivo y en directo desde el Gran Salón del Hotel del Prado el pasado lunes, sin embargo tras la muerte del senador Miguel Uribe Turbay, la fiesta quedó aplazada y tocó darse en diferido con una transmisión a través de YouTube.

Lea aquí: Taylor Swift anuncia su álbum ‘The Life of a Showgirl’: ya se pueden ordenar ediciones en vinilo y casete

La transmisión que fue conducida por los periodistas Said Gómez y Natalia Ruiz Blel, comenzó con la presentación del grupo musical El Son del Momo, que interpretó el clásico ‘Volvió Juanita’. También subió a tarima Ricardo Stevens para cantar ‘La luna de Barranquilla’.

La presencia de la comparsa galapera Selva Africana, llenó de ritmo y sabor el escenario.

El director del Carnaval de la 44, Édgar Blanco, dijo que son 26 años trabajando por salvaguardar las expresiones carnavaleras, y le agradeció a los reyes salientes por su compromiso y entrega.

Con el lema “La magia del bordillo, donde cabemos todos”, la edición número 26 del Carnaval de la 44 se alza como un canto de unidad, identidad y salvaguarda, reafirmando su esencia: la de un pueblo que celebra la tradición, que honra su historia y comparte su alegría con el mundo.

Homenaje a Gabo

La fiesta más auténtica de la ciudad rendirá homenaje en 2026 al natalicio de uno de los hijos literarios más ilustres del Caribe: Gabriel García Márquez. En sus letras, como en la cumbia, vive la magia, la nostalgia y la memoria que también respira el Carnaval. Junto a este tributo, más de 15000 artistas patrimoniales —portadores del legado cultural y guardianes de la tradición— tendrán un rol protagónico en cada evento. Serán faros que guiarán con su arte a las nuevas generaciones, transmitiendo saberes que no se aprenden en libros, sino en la piel del baile y el sudor de la calle.

“El Carnaval de la 44 viene recargado de patrimonio, de salvaguarda y de mucha tradición”, afirma Édgar Blanco, fundador y director de esta emblemática celebración. También añade que “en esta nueva edición homenajearemos al bordillo, exaltándolo como ese escenario sagrado de integración social, donde confluyen la alegría del pueblo y la creatividad que nos hace únicos”.

Agrega que desde ya la invitación es para “las personas que asisten al Carnaval de la 44 en sus cinco masivos eventos culturales, con el fin de que se unan al homenaje junto con la monarquía, los grupos folclóricos tradicionales, las comparsas creativas, y los disfraces individuales y colectivos”.

Una monarquía que encarna la alegría del pueblo

Ya la bandera de la fiesta ondea y es sostenida por una realeza que encarna el espíritu del Carnaval:

Sharon Hurtado Esquiaqui, de 18 años, es la Reina del Carnaval de la 44. Esta mujer extrovertida, empática y apasionada por el baile, la cultura y la tradición ha soñado con el nombramiento desde niña. Hoy lo vive con el compromiso de dejar una huella imborrable en el corazón de los barranquilleros.

DIEGOAFORERO Sharon Hurtado Esquiaqui, reina del Carnaval de la 44.

A su lado, el Rey Momo Luis Mauricio Aragón Hernández, de 39 años, odontólogo de profesión y artista de corazón. Él celebra su amor por Barranquilla desde la danza, el canto y la promoción activa del patrimonio cultural en escenarios nacionales e internacionales. También ha participado en procesos de salvaguarda del Carnaval, construyendo la Fiesta desde la acción y la conciencia patrimonial.

Cortesía Carnaval de la 44 Rey Momo, Luis Mauricio Aragón Hernández.

Y como el Carnaval también es herencia, los Reyes Infantiles de esta edición —Ashley Sofía Gómez, de 11 años; y Germán Javier Palomino Montes, de 12— son ejemplo vivo de la tradición que se renueva. Ella, bailarina con proyección internacional, amante del folclor, la danza y la locución. Su talento se expresa en ritmos como el baile contemporáneo, el flamenco y, por supuesto, las danzas folclóricas; él, amante de la música y las sonoridades del Caribe, disfruta del folclor y la identidad cultural. Ambos reflejan la esencia de una generación que crece danzando y soñando con mantener vivas nuestra tradición y nuestras raíces.

Cortesía Carnaval de la 44 La reina infantil Ashley Sofía Gómez.

Blanco da a conocer que la reina “proyecta la belleza de la mujer barranquillera y a la juventud”. Dice que es la encargada de invitar a los jóvenes para que participen, ya que al final del día es “la juventud la que nos garantizará que esta memoria siga por muchos años viva, que se apropien del patrimonio”. Señala que a la monarquía se suma el Rey Momo, un barranquillero “con dotes de artista, excelente bailarín y cantante”.

Cortesía Carnaval de la 44 Germán Javier Palomino Montes, rey momo infantil.

Y cierra con los Reyes Infantiles que –según indica– “son talentosos e inteligentes”, y son los encargados de invitar a los niños y jóvenes a que reconozcan las verdaderas manifestaciones folclóricas tradicionales”.

Una fiesta con memoria, arte y nuevos escenarios

El Carnaval de la 44 se proyecta como un escenario democrático y vivo, en el que todos tienen lugar. En esta edición se suma un nuevo evento: el Desfile Infantil del Carnaval de la 44, donde los niños serán protagonistas con muestras artísticas y folclóricas acompañadas de música en vivo.

Le puede interesar: Paso a paso para activar el modo ‘Merlina’ en WhatsApp

“Aprovecharemos este evento para honrar a los músicos porque también son guardianes del patrimonio. Es importante que se sientan reconocidos”, resalta Blanco.

Cada rincón del Carnaval será una oda a la autenticidad. Las comparsas tradicionales, los disfraces colectivos e individuales, las danzas y las sonoridades autóctonas narrarán historias, alegrías, memorias y luchas, porque el Carnaval, más allá del brillo y el color, es un manifiesto vivo del alma barranquillera.