La cantante estadounidense Taylor Swift ha anunciado que publicará próximamente, aunque aún no se ha precisado la fecha, un nuevo álbum, el duodécimo, que se titulará 'The Life of a Showgirl’.

Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy Taylor Swift aceptando el premio a Álbum del año por ‘Midnights’ en el escenario durante la entrega de los 66th Grammy Awards en el Crypto.com Arena el 4 de febrero de 2024 en Los Angeles, California.

El título del álbum fue anunciado en un pódcast de su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, mientras, de forma simultánea, la página web de la cantante hacía efectiva la posibilidad de “pre compra” antes del próximo 13 de octubre, aunque precisa que “esa no es la fecha del lanzamiento”, que tiene que ser confirmada.

Así, los fanáticos de la artista, autodenominados ‘Swifties’, ya pueden ordenar ediciones del álbum en vinilo y en formato casete.

En el video publicado en las redes sociales, Taylor Swift aparece con su novio mientras participa en el pódcast que este realiza junto a su hermano Jason.

En el video se ve cómo Swift, de 35 años, saca un maletín verde con sus iniciales (TS) escritas en naranja y dice “este es mi nuevo álbum”, aunque no dice ni cuándo lo va a lanzar, ni da ninguna otra información al respecto.

Se espera que Swift pueda dar más detalles de este nuevo álbum en nuevas ediciones de ‘New Heights’, como se titula el pódcast de su novio Travis.

‘The Life of a Showgirl’ es el primer álbum desde que Swift concluyó su gira Eras Tour.

El decimoprimer album de Taylor Swift, ‘The Tortured Poets Department’, que fue publicado el pasado año, rompió los récords de álbum más descargado en un solo día.

Las reacciones de los fanáticos por el próximo lanzamiento del nuevo álbum no se hicieron esperar. En redes sociales, los ‘Swifties’ se mostraron emocionados por la ‘nueva era’ musical de Taylor, cuyo color principal parece ser el naranja.

“Hoy dejé de ser una poeta torturada y empiezo a ser una showgirl”, “Todos los días le agradezco al cielo porque Taylor Swift ama su trabajo" y “No recuerdo cuándo fue la última vez que me sentí así de viva, gracias Taylor Swift”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales tra el anuncio.

UN LUNES CUALQUIERA SIENDO FAN DE TAYLOR SWIFT pic.twitter.com/IVKfs0yCpx — ❤️‍🔥 (@tayswiftclub) August 12, 2025

no recuerdo cuando fue la última vez que me sentí así de viva gracias taylor swift pic.twitter.com/LI2gKclsm2 — Aileen Ruiz (@Aileendruiz) August 12, 2025

todos los días le agradezco al cielo porque taylor swift ama su trabajo pic.twitter.com/57hQF2k4In — sol. (@repnegade) August 11, 2025

Y un día Taylor Swift hizo una de las giras más exitosas de todos los tiempos, se enamoró en el proceso, recuperó su música, anunció nuevo álbum🧡 y la vida empezó a sonar así

pic.twitter.com/ETPvNWWWkW — Pau🇨🇴 (@PaulaL1D) August 12, 2025