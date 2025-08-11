Con la llegada de la nueva temporada de Merlina a Netflix, los fanáticos pueden llevar su pasión por la serie a un nuevo nivel y personalizar sus dispositivos para que reflejen el estilo del personaje.

En Whatsapp, esto es posible mediante el llamado ‘modo merlina’, disponible tanto para Android como para iOS

Por ejemplo, puedes configurar la canción ‘Bloody Mary’ de Lady Gaga como tono de notificación o incluso conversar con un chatbot de inteligencia artificial inspirado en la protagonista de Los Locos Addams.

Cabe aclarar que estas personalizaciones requieres que el usuario realice ajustes manualmente y no forman parte de una función oficial de WhatsApp.

¿Cómo cambiar el tono de las notificaciones?

Para cambiar el tono de notificación, primero es fundamental descargar la canción ‘Bloody Mary‘ de Lady Gaga o cualquier otro tema de la banda sonora que prefieras en tu celular. Una vez hecho esto, sigue estos pasos:

Abrir la aplicación móvil de WhatsApp. Ir a ‘Ajustes’ y dirigirse a ‘Notificaciones’. Pulsar ‘Tono de notificación’. Desplazarse hasta abajo y seleccionar ‘Agregar tono’. Seleccionar el audio previamente descargado.

Cómo interactuar con el bot de IA de Merlina en WhatsApp

Para interactuar con el bot es:

Abrir la aplicación móvil de WhatsApp. Ir a la pestaña de ‘Contactos‘ y seleccionar ‘Chatear con las IAs‘. Buscar la de Merlina y empezar a interactuar.

Cabe señalar que estos bots de inteligencia artificial son desarrollados por usuarios y no cuentan con respaldo oficial de Netflix.

Además, se recomienda utilizar estos chatbots con fines recreativos y evitar compartir información personal o sensible durante la conversación, ya que su precisión no está garantizada.

Cómo crear un chatbot de IA en WhatsApp

Para crear un chatbot inspirado en Merlina, hay que tener en cuenta los siguientes pasos:

Abrir la aplicación móvil de WhatsApp. Ir a la lista de contactos y seleccionar ‘Chatear con las IA’. Pulsar el signo de + ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Iniciar el proceso de creación del chatbot respondiendo preguntas como: ”¿Qué hace tu IA y qué la diferencia de las demás?“, ”¿Cómo describirías la personalidad de tu IA?“, ”¿Cómo se ve tu IA?“ y ”¿Cuál es el nombre de tu IA?“. Realizar los ajustes de privacidad que se consideren necesarios, como quién puede ver ese chatbot (público o solo el creador) y dónde aparece (WhatsApp, Instagram, Messenger y Facebook). Asimismo, los usuarios pueden optar por ajustes avanzados como añadir mensajes de bienvenida, instrucciones específicas o indicaciones iniciales. Pulsar ‘Crear’. Empezar a interactuar con el nuevo chatbot.

Durante el proceso de creación, el usuario debe especificar que su chatbot tenga una personalidad similar a la de Merlina.

¿Cómo crear imágenes con IA en WhatsApp?

Primero debes acceder a Meta AI pulsando el ícono del círculo azul que aparece en la parte inferior de la aplicación móvil. Una vez dentro, puedes ingresar prompts como los siguientes para generar imágenes relacionadas con la serie:

“Merlina en un bosque oscuro y misterioso, estilo gótico”. “Retrato de Merlina con su característico vestido negro y expresión seria”. “Casa de los Locos Addams en una noche lluviosa con luces tenues”. “Merlina montando en su escoba sobre un cielo estrellado”. “Escena de Merlina explorando una biblioteca antigua y polvorienta”. “Ilustración de Merlina con su gato negro en un ambiente sobrenatural”. “Merlina vestida con atuendo moderno pero con detalles góticos”.

Asmismo, la imagen generada se puede usar como fondo de chats.