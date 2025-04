El televisor es uno de los electrodomésticos más populares en los hogares. A través de su pantalla se pueden ver novelas, series, películas, reproducir videos de plataformas, proyectar imágenes desde su celular y hasta escuchar música.

Leer más: Reconocido chef italiano bajó 90 kg en tiempo récord, tras eliminar estos dos alimentos de su dieta

A lo largo de los años, los televisores han evolucionado y se han convertido en aparatos multifuncionales que ofrecen una experiencia integral en: imagen, sonido, acceso a internet y múltiples aplicaciones.

Sin embargo, su uso constante puede representar un aumento considerable en el aumento de energía.

Actualmente, los electrodomésticos están diseñados para mantener una vida útil determinada, pero si el usuario no lo utiliza correctamente puede disminuir su tiempo de funcionalidad y afectar su rendimiento.

Le puede interesar: ‘CampeoneX’, la comedia que llega a los cines de Colombia con una causa social

De acuerdo con expertos, uno de las acciones que contribuye en el mal funcionamiento del dispositivo electrónico es apagarlo incorrectamente. Si usted es de las personas que prefiere desconectarlo directamente del toma corriente y no apagarlo con su respectivo control, entérese que está acortado la vida útil de su televisor.

Esta práctica puede generar picos de voltaje que afecten los circuitos internos del aparato, pues los televisores están creados para apagarse de manera controlada.

Además, si el televisor se desconecta sin ser apagado puede generar que los elementos del sistema electico puedan seguir cargándose de manera inapropiada, por lo que se puede generar un sobre calentamiento.

No olvide leer: De Amy Schumer a Olivia Wilde, críticas en Hollywood al viaje espacial Blue Origin

Asimismo, el dispositivo puede perder las configuraciones previas que haya realizado.

Es por esto, que es importante apagar el dispositivo con su respectivo control remoto o desde el botón de apagado.

Pexels Así arregla un televisor que puede tener sonido, pero no imagen

Así puede limpiar la pantalla del televisor para no dañarla: evite estos errores

Las cosas del hogar suelen acumular polvo durante el día o las semanas. Por eso es importante limpiar recurrentemente para que no se almacene.

Uno de los electrodomésticos que más se ensucian pero es difícil de limpiarlos, son los televisores. Su pantalla es muy delicada por eso tiene que estar muy atento a las recomendaciones para limpiarlo adecuadamente.

Lea también: ¿Cuál es la diferencia entre sudamericano y suramericano? Esto explica la RAE

Para ver una película, una serie o el noticiero, es significativo que la pantalla esté limpia para que pueda disfrutar de una experiencia visual óptima.

Lo primero que debe hacer es averiguar qué tipo de pantalla tiene su televisor si es pantalla LED, LCD, OLED y de plasma son más delicadas que las antiguas de vidrio, y requieren cuidados específicos.

No puede utilizar limpiavidrios o detergentes abrasivos porque puede causar daños irreversibles, como rayones o pérdida de brillo al televisor.

Lea acá: ¿Quiere empezar a practicar running? Conozca la rutina y los implementos infaltables

Un paño de microfibra es suave y no abrasivo, por lo que lo puede utilizar para no rayar la pantalla. No utilice toallas, servilletas, ni alcohol, ni mucho menos amoniaco.

A continuación le daremos unos tips para limpiar la pantalla del televisor correctamente.

Pasos para limpiar la pantalla correctamente