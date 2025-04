Uno de los deportes que más se ha hecho populares en Colombia, principalmente después de la pandemia del Covid – 19, es el running. Más allá de una tendencia fitness, muchos de sus amantes lo han adoptado como una forma de vida.

El hecho de tratarse de una disciplina accesible, económica y poderosa para mejorar la salud física y mental, hacen que cientos de personas la elijan como un modo para mejorar sus estándares.

Para especialistas en salud cardiovascular como Faber Corrales, el running tiene varios efectos ventajosos en el cuidado del cuerpo. “Pocos deportes ofrecen tanto fortalecimiento para el corazón. Además, reduce la presión arterial y mejora la circulación, además que incrementa el gasto calórico y libera endorfinas”, señala.

En ese sentido, lo primero que recomiendan los entendidos en la materia es realizarse un chequeo médico completo para saber en qué condición está nuestro cuerpo antes de realizar un trabajo físico sostenido en el tiempo.

Superado este examen, para personas principiantes, se recomienda una práctica no mayor a 15 o 20 minutos, pues el cuerpo atraviesa por un proceso de adaptación antes de comenzar a capitalizar el potencial de la actividad física.

Implementos esenciales

Aunque la disciplina es asociada al cuidado de la salud, no escapa, como casi cualquier deporte, de provocar lesiones si no se toman las prevenciones necesarias. En la opinión de los expertos, lesiones a nivel de las rodillas, tobillos y pies pueden incrementar si la práctica no es ejecutada correctamente.

La recomendación más importante pasa por adquirir un equipo adecuado. “No necesitas mucho para empezar, pero sí lo correcto. Un buen equipo no solo mejora el rendimiento, sino que previene lesiones”, aseguró un vocero especialista en prendas deportivas de SHEIN para América Latina.

Desde su opinión, lo que no puede faltar en el closet de un runner incluye:

- Zapatillas deportivas especializadas para running: con buen soporte, amortiguación y ventilación.

- Ropa deportiva transpirable: camisetas y pantalones que absorban el sudor y eviten rozaduras.

- Reloj deportivo o app móvil: para llevar registro de tus entrenamientos y motivarte a mejorar.

- Cinturón o brazalete portaobjetos: práctico para guardar llaves, celular o geles energéticos.

- Gorra: para protegerte de los rayos del sol si corres de día.

Rutina diaria, clave para ver resultados

Una recomendación sugerida por los expertos consultados por SHEIN indica que no se deben subestimar los estiramientos: son clave para evitar lesiones y mejorar la recuperación muscular.

Antes de correr (estiramientos dinámicos):

● Rotaciones de tobillos y caderas.

● Elevaciones de rodilla.

● Zancadas con giro de torso.

Después de correr (estiramientos estáticos):

● Estiramiento de cuádriceps (llevar el talón al glúteo).

● Estiramiento de isquiotibiales (inclinar el torso hacia adelante con piernas extendidas).

● Estiramiento de pantorrillas (apoyar las manos en una pared y empujar).