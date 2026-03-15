Dio todo. No ahorró una gota de sudor. Wilson Emilio Sáenz, de Cundinamarca, avanzó a buen ritmo y se quedó con el primer lugar de la categoría élite.

En dos horas, 26 minutos y 21 segundos, Sáenz completó el recorrido de 42 kilómetros y se alzó con el triunfo en una competencia desafiante y espectacular.

David Gómez González, con un registro de dos horas, 27 minutos y y 57 segundos, cruzó la meta en el segundo lugar. Rafael Palomino, parando el cronómetro en 2:28:49, se montó en el tercer lugar del podio.

“Estoy muy feliz de conquistar esta pista, era mi revancha después de estar cerca el año anterior en la misma pista. Lo complejo de esta carrera fue sin duda la humedad, pero muy agradable el recorrido”, afirmó Sáenz tras cruzar la meta.

En medio de un ambiente alegre, de buena energía y con paisajes naturales maravillosos, se cumplió este domingo la principal carrera de la ciudad.

Johnny Olivares /El Heraldo Más de 10 mil corredores, según datos de la organización, participaron en la competencia.

Más de 10 mil corredores participaron en este circuito que recorrió el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, las playas de Puerto Mocho, el Barrio Abajo, el barrio El Prado y el Gran Malecón.

A las 4:15 a. m., con la salida de los competidores de la categoría élite, se dio inicio a esta fiesta barranquillera que impulsa hábitos saludables y el encuentro con la naturaleza y los puntos icónicos de la transformación urbana de la ciudad.

Johnny Olivares /El Heraldo La salida de los competidores de la categoría élite se dio a las 4:15 a. m.

Los participantes de la 21K partieron a las 5:15 a. m., los de 10K a las 5:30 a. m. y los de 5K a las 5:45 a. m.

El evento, que entregó una bolsa de 135 millones de pesos repartidos en todas las categorías, fue organizado por el Club Deportivo Free Triathlon y avalado internacionalmente por World Athletics y la Association of International Marathons and Distance Races (AIMS).

Johnny Olivares /El Heraldo El gran Malecón del Río fue el punto de salida y de llegada de la Maratón de Barranquilla.

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