Barranquilla se sigue consolidando como ciudad de grandes eventos. Tras la Maratón 2026, una competencia en la cual participaron más de 10 mil corredores el pasado domingo, la capital del Atlántico dinamizó la economía en los hoteles, restaurantes y comercios locales.

De acuerdo con la Alcaldía de Barranquilla, el evento deportivo dejó un gasto promedio de $907 mil por cada visitante.

Además, el 55 % de los participantes en la competición fueron turistas, mientras que el restante eran locales.

“Una vez más Barranquilla le demuestra al mundo que somos una tierra de grandes eventos, donde el deporte se vive con orgullo y con una energía que solo se siente aquí”, comentó el alcalde Alejandro Char.

Agregó que “el 100 % de los encuestados en el evento mencionó que volvería a la ciudad o la recomendaría a otra persona”.

En ese sentido, el mandatario resaltó que “el Gran Malecón, la Vía 40, Barrio Abajo, la Ciénaga de Mallorquín y Puerto Mocho fueron los lugares más visitados por los corredores durante su estadía en la ciudad el pasado fin de semana”.

Es importante destacar que según cifras de la organización, un 5 % de los corredores en la competición eran atletas internacionales, con presencia de Estados Unidos, Canadá, México, Argentina y Brasil.

Además, se estima un ingreso total estimado de $20 mil millones durante el evento para los sectores del comercio de la ciudad.