Marcó la diferencia. A un ritmo de 14,57 kilómetros por hora, se hizo inalcanzable. La experiencia y la disciplina volvieron a marcar la diferencia para la fondista colombiana Kellys Yesenia Arias Figueroa, quien se coronó campeona de la categoría élite femenina de la Maratón de Barranquilla tras completar los 42 kilómetros con un tiempo oficial de 2:52:45.

Leer también: Wilson Emilio Sáenz se impone en la Maratón de Barranquilla

La atleta, de 36 años, volvió a demostrar su jerarquía en las pruebas de fondo al dominar la competencia y liderar un podio que también tuvo presencia colombiana con el segundo lugar de Palmenia Raquel Agudelo Berrío, quien terminó con un registro de 3:00:07, y Daniela Márquez, tercera con cronómetro de 3:23:33.

Para Arias, el triunfo tuvo un significado especial, no solo por la exigencia de la maratón, sino por los recuerdos que le trajo competir nuevamente en Barranquilla, ciudad donde creció y estudió después de nacer en Maicao, La Guajira.

“Cuando dijeron que la carrera empezaba a las 4 de la mañana me hizo un clic en la mente, porque cuando yo vivía aquí en Barranquilla, mi papá me despertaba a esa hora para salir a entrenar antes de ir a estudiar”, recordó la atleta.

Ese vínculo emocional con la ciudad se sumó a la satisfacción deportiva de volver a imponerse en esta prueba, que ya había ganado en la edición del año pasado.

“Yo estuve el año pasado en los 42 kilómetros y tuve la fortuna de terminar vencedora. Ya me he chocado con la distancia, la he disfrutado, he tenido triunfos y también algunas derrotas, no solo en posiciones sino personales. Eso es el maratón: subir y bajar”, expresó.

Un sueño que empezó desde niña

La historia deportiva de Arias comenzó a construirse desde muy joven. Según cuenta, a los 13 años ya soñaba con metas grandes dentro del atletismo.

“Cuando empezó a crecer el sueño como deportista, siendo todavía una niña, empecé a visualizar metas grandes. Me fui a Bucaramanga a entrenar, luego pasé por Bogotá y después por Antioquia. Así fui escalando”, relató.

Ese proceso la llevó a convertirse en atleta olímpica, representando a Colombia en los Juegos Olímpicos de Juegos Olímpicos de Río 2016.

Además, también participó en el Campeonato Mundial de Media Maratón de Campeonato Mundial de Media Maratón de Cardiff 2016, donde logró ubicarse dentro del top 20 de la competencia.

Jhony Olivares Kellys Arias, ganadora del Maratón de Barranquilla.

La dureza del maratón

Arias reconoce que correr los 42 kilómetros es uno de los retos más exigentes dentro del atletismo.

Importante: En imágenes, así se vivió la Maratón de Barranquilla este domingo

“Es una prueba muy exigente, no solo por la preparación o la distancia, sino porque también es mental. Tiene un desgaste físico y orgánico muy grande, por eso hay que tenerle mucho respeto, no solo nosotros los atletas élite sino también la gente en general”, explicó.

Disciplina diaria

Detrás de cada resultado hay una preparación rigurosa. Arias entrena dos veces al día, acumulando largas distancias para preparar el cuerpo para el esfuerzo del maratón.

“En un día puedo acumular 30 kilómetros en dos sesiones. A veces hago 35 o incluso 40 kilómetros en una sola jornada”, explicó.

Ese desgaste obliga también a mantener una alimentación estricta.

“El atletismo de fondo requiere una alimentación rígida. No es que no comamos, al contrario: necesitamos combustible. Consumimos proteínas, carbohidratos y todo lo necesario porque gastamos mucha energía, como un carro que necesita gasolina”, explicó.

La meta sigue siendo olímpica

A pesar de su amplia trayectoria, Arias asegura que sus viejos anhelos siguen intactos.

“Mi sueño es seguir y poder ir a una nueva Olimpiada, o a las que vengan en lo posible”, afirmó.

Mientras tanto, su presente sigue marcado por triunfos como el conseguido en Barranquilla, donde volvió a demostrar que la experiencia y la constancia siguen siendo sus mejores aliadas.

“Espero repetir victoria en Barranquilla”, había dicho antes de la carrera. Y lo logró.