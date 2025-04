El chef italiano Matteo Grandi ha compartido a través de su cuenta de Instagram la impresionante transformación que experimentó al perder 90 kilos en apenas ocho meses. El secreto detrás de este cambio radical fue la eliminación de dos elementos específicos de su alimentación diaria.

Todo comenzó cuando Grandi, quien llegó a pesar más de 185 kilos, tuvo una revelación sobre su estado de salud. “Consumido por la vida y los compromisos, perdí de vista mi bienestar. No solo a nivel estético, también mi salud. De repente se me encendió una luz en la cabeza. Lo único que me hace falta es fuerza de voluntad, el resto empieza después”, explicó en sus redes sociales.

Le recomendamos: Adultos mayores que usan el celular tienen menor riesgo de deterioro cognitivo, según estudio

La clave de su transformación fue simple pero contundente: “Eliminé los carbohidratos y azúcares. Esto fue lo que realmente cambió mi vida. Sabía que eran los principales culpables de mi aumento de peso”, revela el chef. Los resultados no tardaron en manifestarse. “Desde que los saqué de mi dieta, me siento increíblemente mejor. Mi energía está por las nubes, mi mente está clara y trabajo con el doble de productividad”.

Cuenta que los beneficios fueron más allá de la pérdida de peso. “Perdí los primeros 15kg, mi piel mejoró, la psoriasis de mis codos desapareció... hasta mi sudor dejó de oler. Era evidente que mi cuerpo estaba inflamado”, relata Grandi.

Le sugerimos leer: ¿Cuáles son los síntomas de la tosferina? Bogotá reporta 107 casos

El cambio también significó una transformación en su estilo de vida. “Ahora voy al gimnasio, esquío y corro. Me despierto muy lúcido. Antes me costaba levantarme. Ha sido como salir de un banco de niebla”, concluye el cocinero, destacando que su nueva rutina le ha permitido recuperar una claridad mental y física que había perdido debido a sus antiguos hábitos alimenticios.

Tenga en cuenta siempre consultar cualquier tipo de dieta o cambios en su alimentación con expertos en el área de la salud con el fin de no comprometer su integridad.