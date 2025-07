El centrocampista uruguayo Franco González, campeón del Mundial Sub-20 de Argentina en 2023, fue anunciado este viernes como nuevo refuerzo del club bogotano La Equidad, al que llega tras haber jugado la temporada anterior en el Yverdon-Sport suizo y en el Peñarol de su país.

“Un campeón del mundo y talento internacional viene para crear fútbol”, escribió el club colombiano en la red social X, donde destacó la “visión, pausa y experiencia de élite juvenil” que aportará el volante ofensivo al equipo.

Un campeón del mundo y talento internacional viene para crear fútbol. 🏆



Franco González 🇺🇾

Mediocampista ofensivo

21 años



Visión, pausa y experiencia de élite juvenil para nuestro medio 🟢⚪️ pic.twitter.com/C20EJztU8H — Club Deportivo La Equidad (@Equidadfutbol) July 4, 2025

González, de 21 años, ha jugado en Danubio, Peñarol e Yverdon-Sport, así como ha pasado por las selecciones sub-15, sub-17, sub-18 y sub-20 de su país.

El uruguayo se convierte así en el decimosexto fichaje del club capitalino para esta temporada, en la que, bajo la dirección del español Diego Merino, espera salir del mal momento que vivió el semestre anterior cuando terminó en el último lugar de la fase regular.

También un venezolano, un argentino y un mexicano

Además de González, el equipo ha anunciado al extremo colombiano Kevin Parra, que viene del Atlético Nacional; al central venezolano Carlos Vivas, procedente del Deportivo Táchira; al centrocampista ofensivo Manuel Mónaco, que jugó la temporada pasada en el Sarmiento de Junín, y al atacante mexicano Misael Pedrosa, que militaba en el Tlaxcala de la Liga de Expansión de su país.

Desde Argentina llega talento zurdo y creativo 🏆



Manuel Mónaco🇦🇷

Mediocentro ofensivo

23 años



¡Bienvenido a tu nueva casa, Manuel!

Siguen los anuncios grandes… pic.twitter.com/oPvm9WYmfn — Club Deportivo La Equidad (@Equidadfutbol) June 23, 2025

En enero pasado el grupo inversor estadounidense Tylis-Porter, del que hace parte el actor Ryan Reynolds, adquirió La Equidad.

Los nuevos propietarios de La Equidad buscan invertir en áreas clave como las fuerzas básicas y el equipo femenino.

Además de Reynolds, el grupo Tylis-Porter cuenta con el apoyo de otras estrellas como los actores Eva Longoria y Rob McElhenney, el beisbolista Justin Verlander, la modelo Kate Upton y el conferencista Scott Galloway.

Reynolds, protagonista de películas como ‘Deadpool’ y ‘Green Lantern’, y McElhenney, encargado de encarnar el papel de Mac en la serie de comedia ‘It’s Always Sunny in Philadelphia", adquirieron en 2020 al Wrexham F de la quinta división inglesa, al que en dos años vieron ascender a la League Two (cuarta división), a la League One (tercera) y ahora al Championship (segunda).

Igualmente el año pasado se convirtieron en propietarios minoritarios del Necaxa mexicano.