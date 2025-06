De acuerdo a los expertos, los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo visual, ya que en esta etapa el sistema óptico del niño está apenas formándose y cualquier alteración no detectada a tiempo puede tener consecuencias permanentes.

Sin embargo, la mayoría de padres y cuidadores no saben que los principales problemas visuales en la infancia no se manifiestan con dolor o quejas evidentes, por ello es importante identificar las señales de alerta no visibles.

¿Cómo identificar las señales de alerta?

Según los pediatras, los bebés comienzan a desarrollar habilidades visuales, teniendo en cuenta que a los pocos meses ya deben seguir objetos con la mirada, reaccionar a estímulos visuales y enfocar progresivamente.

Si un niño no muestra estos comportamientos, es clave consultar con especialistas, ya que puede representar un signo de alarma en los bebés.

De acuerdo a Lunettes Galería Óptica, especialistas en salud visual infantil, existen múltiples señales de alerta como no fijar la mirada, frotarse los ojos constantemente, inclinar la cabeza para mirar, entre otros comportamientos.

Señales de alerta visual en bebés (0 a 2 años)

• No sigue objetos o personas con la mirada después de los 3 meses.

• No fija la mirada ni sostiene el contacto visual.

• Tiene movimientos oculares anómalos (ojos que tiemblan o se desvían).

• Se frota los ojos constantemente o los mantiene entrecerrados.

• Presenta lagrimeo excesivo o sensibilidad exagerada a la luz.

• Inclina la cabeza frecuentemente para mirar.

Alertas en niños en edad preescolar y escolar

• Se acerca demasiado a las pantallas o libros.

• Se tropieza con frecuencia o calcula mal las distancias.

• Tiene bajo rendimiento escolar sin causa aparente.

• Evita actividades como leer, colorear o jugar con detalles.

• Cierra un ojo para enfocar o se queja de visión borrosa o dolor de cabeza.

Asimismo, los expertos en salud visual aseguraron que el cerebro también “aprende a ver”, ya que muchos problemas visuales infantiles no se deben al ojo, sino a cómo el cerebro interpreta la imagen.

Un ejemplo es la ambliopía (ojo perezoso), que es tratable si se detecta antes de los 7 años, pero difícil de revertir después.

¿Cuándo hacer el primer examen visual?

Los especialistas en salud visual infantil recomiendan:

• Primer chequeo visual completo: entre los 6 y 12 meses.

• Segundo control: alrededor de los 3 años.

• Luego, revisiones anuales o bianuales, dependiendo del caso.

Pixabay Imagen de referencia/ Foróptero para realizar exámenes ópticos o visuales.

Detectar a tiempo puede cambiar una vida

“Un niño que no ve bien no siempre lo dice, porque no sabe cómo es ‘ver bien’. Por eso, el papel de los adultos es esencial: observar, actuar y no dejar pasar las señales”, añadió Lunettes Galería Óptica en su artículo.

Las ópticas especializadas en salud visual infantil deben contar con atención especializada para los niños, lentes adaptados a cada edad, y tecnología no invasiva para diagnósticos más precisos desde los primeros años.