Varias personas resultaron heridas en un accidente de tránsito en la vía entre Santa Marta (Magdalena) y Riohacha, La Guajira.

Leer también: Dos hombres muertos en atentado sicarial en Hatonuevo, La Guajira

El siniestro vial se registró a las 4:30 de la mañana de este jueves 20 de noviembre, sobre la Troncal del Caribe, a la altura de la comunidad El Ahumado, cerca del corregimiento de Camarones, área rural de la capital de La Guajira.

Según la información preliminar, un bus de servicio interdepartamental de la empresa Unistransco, chocó contra la parte trasera de un vehículo de carga pesada tipo tractomula.

Al parecer, el primero en mención no habría guardado la distancia sugerida y cuando el otro frenó, se causó la colisión.

Importante: Habrá cambio de mando en el Departamento de Policía La Guajira, asume como comandante el coronel Salomón Bello

El fuerte impacto, destrozó por completo la cabina del bus, por lo que el conductor quedó aprisionado y gravemente herido.

Fue necesaria la presencia de organismos de socorro para poder liberar al conductor, quien fue evacuado en ambulancia al igual que los demás afectados, a clínicas de Riohacha.

Agentes de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, hicieron presencia en el lugar del siniestro para establecer la hipótesis y determinar responsabilidades.