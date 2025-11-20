Un nuevo atentado perpetrado por sicarios cobró la vida de dos personas de sexo masculino en el perímetro urbano del municipio de Hatonuevo, La Guajira.

Leer también: Habrá cambio de mando en el Departamento de Policía La Guajira, asume como comandante el coronel Salomón Bello

Las autoridades revelaron que una de las víctimas respondía al nombre de Andrés Alberto Bermúdez González, de 26 años, conocido con el alias de Culé Culé. Mientras que la otra fue identificada como Alían Enrique Yanes Barros, de 40 años de edad.

El doble homicidio se registró pasadas las 8:00 de la noche de este miércoles 19 de noviembre, sobre la calle 9 con carrera 16, en jurisdicción del barrio La Unión.

La información preliminar recabada por la Policía, da cuenta que los mencionados se encontraban departiendo frente a una vivienda, cuando fueron sorprendidos por dos sujetos a bordo de una motocicleta. El qué hacía las veces de parrillero sacó un arma de fuego y disparó contra las humanidades de ‘Culé Culé’ y ‘Alían’, para luego huir del lugar junto a su cómplice.

Importante: Asesinan a un hombre en atentado a bala en Riohacha

Se conoció que el ataque fue tan certero, que los dos baleados perdieron la vida en el sitio, donde minutos después llegaron patrullas de policial y posteriormente una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística del CTI de la Fiscalía Seccional, para realizar los actos urgentes e inspección a los cadáveres.

En cuanto a las investigaciones, las autoridades revelaron que Bermúdez González, tenía una anotación por el delito de porte ilegal de estupefacientes, por lo que indagan si esto tendría relación con los móviles del ataque sicarial, sin descartar otros posibles motivos.