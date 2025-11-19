Un nuevo atentado sicarial cobró la vida de una persona en el perímetro urbano de Riohacha. La víctima sería conocida en el sector como ‘Junior’, quien tiene un nombre tatuado en uno de sus antebrazos, junto a unos números.

El homicidio se registró pasadas las 9:00 de la noche del martes 18 de noviembre, en vía pública de la calle 40 con carrera 12C-84, jurisdicción del barrio La Cosecha, perímetro urbano de la capital de La Guajira.

Según la información preliminar, individuos a bordo de una motocicleta lo sorprendieron mientras se veía el partido de la selección Colombia, sin embargo, al percatarse del peligro, intentó huir, pero el que hacía las veces de parrillero lo alcanzó, le disparó en repetidas oportunidades, para luego huir junto a su cómplice.

Por su parte, el baleado quedó tendido en el suelo y aunque los presentes intentaron auxiliarlo, se percataron de que ya no tenía signos vitales y dieron aviso a las autoridades.

Minutos después, al lugar llegaron unidades de la Policía Nacional para acordonar la escena del crimen.

Posteriormente, una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, realizó los actos urgentes e inspección al cadáver, el cual fue trasladado a la sede de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde permanece sin identificar y a la espera de que se acerquen sus familiares para agilizar el proceso.

Finalmente, la Policía de La Guajira indicó que los móviles son materia de investigación por parte del grupo de homicidios de la Sijín y la Sipol.