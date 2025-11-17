Una mujer muerta y un hombre gravemente herido reportaron las autoridades en las últimas horas tras presentarse un accidente de tránsito en el sur del departamento de La Guajira.

La víctima mortal respondía al nombre de Xiomara López, de 22 años de edad, quien residía en Riohacha y pertenecía a la etnia indígena wayuu.

Los involucrados se movilizaban en una motocicleta Bajaj Pulsar NS 160, de color negro con morado, cuando chocaron contra una vaca que se atravesó en la vía.

La mujer se movilizaba como parrillera, tras el fuerte impacto con el semoviente, perdió la vida en el acto y su cuerpo quedó tendido sobre el pavimento asfaltado.

Por su parte, el conductor, quien contó con mejor suerte, fue auxiliado por transeúntes y trasladado hasta la sala de urgencias del Hospital Nuestra Señora del Carmen de Hatonuevo, donde debido a la gravedad de las heridas, tuvo que ser remitido un centro asistencial de mayor complejidad en el municipio de San Juan del Cesar.

El siniestro vial se registró cerca de las 5:00 de la madrugada de este lunes 17 de noviembre, en la vía que comunica al corregimiento de Papayal, con el municipio de Hatonuevo, a la altura del sector conocido como Puente Negro.

Personal de la Policía Judicial realizó los actos urgentes e inspección a cadáver, el cual fue trasladado a la sede de Medicina Legal más cercana.