Nuevamente las calles de Valledupar vivirán una noche llena de la magia que trae la Navidad, con el Lasis Christmas Parade, que se realizará el 28 de noviembre, el cual partirá desde inmediaciones de la empresa DPA, bajando por la carrera Novena hasta llegar al parque El Viajero.

Este año la temática será ‘Érase una Vez, Cuento de Hadas’, con la participación de 14 carrozas y más de 600 estudiantes de los distintos grados del colegio La Sierra International School.

“Es un regalo que cada año el colegio La Sierra le regala a la ciudad de Valledupar. Los niños irán bailando con atuendos iluminados y alusivos a la navidad, cuya creación está en manos de diseñadores vallenatos, permitiendo además la dinamización de la economía y la generación de empleos”, manifestó Laura Horbal, rectora de la Institución Educativa.

Este desfile en su noveno año consecutivo se ha consolidado como un atractivo para la ciudad, además de la generación de empleo y dinamismo de la economía durante el evento, ya que los restaurantes a los alrededores de la carrera Novena tienen ostentosas ventas. También el tema de la logística es integrado por 60 personas contratadas para ese día.

Asimismo, cuentan con el respaldo de la fuerza pública para garantizar la seguridad de los asistentes y el buen desarrollo de la actividad.