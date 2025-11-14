A través de un misiva, el represente legal del Grupo Clínica Médicos, que agrupa a la Clínica Valledupar, Clínica Médicos, Clínica Alta Complejidad de Aguachica, y Clínica Alta Complejidad San Juan Bautista, anunció que, ante los dos anuncios de suspensión de servicios del 1 de octubre, y del 6 de noviembre del año en curso, y al no lograr una transacción de los procesos judiciales y el no pago del 80 % de la cartera corriente, suspendió el servicio para usuarios de la Nueva EPS.

“Nos vemos en la obligación de suspender a partir de la fecha, la prestación de los servicios en nuestras instituciones, solo atenderemos las urgencias vitales”, se lee en el documento firmado por Carlos Humberto Arce García.

Dicha comunicación fue enviada el pasado jueves 13 de noviembre, tras una decisión tomada por la Junta Directiva. También señalan que a pensar de una relación comercial de muchos años, se basan en la falta de liquidez que los han dejado en una posición inoperante, con una crisis profunda y deudas insostenibles que ponen en riesgo la atención y vida los de los pacientes.

“Tenemos cuentas embargadas por las altas deudas del grupo que se han venido acumulando con el paso del tiempo”, indicaron.

De igual forma describieron que entre las deudas están: 18 meses de servicio de energía eléctrica, impuestos nacionales de más de 1 año, impuestos municipales, especialistas y subespecialistas con amenazas de abandonar el servicio, más de 3.500 trabajadores directos de plantas inconforme por el atraso en el pago de la nómina, así como dificultad para adquirir medicamentos e insumos.

Es de recordar que en el departamento del Cesar hay 400 mil usuarios de los sistemas subsidiado y contributivo en el departamento.

En días anteriores, la Nueva EPS había llegado a un acuerdo con el Grupo Médicos, tras la mediación de la Gobernación del Cesar y congresistas del departamento, pero de acuerdo con la carta antes descrita, esto no se cumplió.