En el marco de la Operación THEMIS, unidades del Cuerpo Élite de la Dirección de Investigación Criminal, de la Policía Nacional, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura por orden judicial de un sujeto conocido como alias Santi, por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado.

Lea más: Valledupar y el Cesar hacen presencia en la selección Colombia de minifútbol

La captura fue realizada en el municipio de Aguachica, sur del departamento del Cesar.

Según las autoridades, las investigaciones permitieron establecer que el capturado sería presunto integrante de la subestructura Erlin Pino Duarte del Grupo Armado Organizado Ejército Gaitanista de Colombia y sería presuntamente el responsable del homicidio del líder comunal, Francisco Jiménez Gamarra, hechos ocurridos el 4 de agosto de 2024 en el municipio de Altos del Rosario, departamento de Bolívar. Para la fecha de los hechos, la víctima laboraba como conductor en la Alcaldía Municipal.

De igual manera se conoció que el día del crimen, Jiménez Gamarra, se encontraba en un billar de razón social, ‘Billares La Rampla’, y sujetos desconocidos le dispararon de manera indiscriminada por lo que falleció en el lugar.

Ver más: Presunto ladrón fue asesinado en La Jagua de Ibirico

En el momento del ataque, un concejal del municipio intentó frenar la huida de los asesinos y les disparó, pero en un cruce de disparos resultó herido y fue trasladado a un hospital.

Las autoridades indicaron que el asesinato no estaba orientado por la labor de Jiménez Gamarra, sino por asuntos personales, por una deuda de compra y venta de ganado.