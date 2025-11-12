Cuatro impactos de arma de fuego acabaron con la vida de un hombre conocido como Carlos, al parecer, de nacionalidad venezolana, y con el alias de ‘Veneco’. Este suceso se registró en la vereda La Victoria de San Isidro, zona rural del municipio de La Jagua de Ibirico.

Leer más: Confirman muerte de hombre baleado en Boston: criminales habrían usado prendas de empresa de servicio público

De acuerdo con la Policía Nacional, habitantes del sector, principalmente trabajadores de fincas, se percataron del cuerpo sin vida a orillas de la carretera, este miércoles en horas de la mañana por lo tanto dieron aviso a la Estación.

Al verificar el crimen, personal del CTI de la Fiscalía General de la Nación, realizó la inspección técnica del cadáver. De igual manera se conoció que el occiso presentaba dos impactos de bala en el tórax y dos más en la cabeza; sin conocerse aún quién o quiénes fueron los asesinos.

“Según lo manifestado por la comunidad esta persona se dedicaba al hurto en diferentes modalidades y era consumidor de estupefacientes”, indicó la Policía.

Ver también: Murió reconocida actriz de ‘El Chavo del 8′ a sus 87 años

Asimismo, el comandante de la Policía en el Cesar, teniente coronel Rodrigo Manrique Gómez, indicó que se ha dispuesto un grupo especial que llevara la investigación para el esclarecimiento de los sucedido, y dar con el paradero y captura de los responsables.