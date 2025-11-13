Este sábado 15 de noviembre, en Valledupar la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, con el apoyo de la Alcaldía Municipal, liderará el encuentro nacional de seguridad de ciudades capitales, un espacio de coordinación estratégica entre los gobiernos locales, la Fuerza Pública y el Gobierno nacional.

De acuerdo con el organismo, el encuentro reunirá a más de 20 alcaldes y secretarios de seguridad de las ciudades capitales, así como a las principales autoridades de defensa y organismos de control del país.

Participará el ministro de Defensa Nacional, Pedro Arnulfo Sánchez; el almirante Francisco Hernando Cubides, comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia; el brigadier general William Oswaldo Rincón, director general de la Policía Nacional; y la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

“La seguridad no se resuelve de manera aislada. Requiere coordinación, corresponsabilidad y acción permanente entre la Nación y los territorios. Desde Asocapitales impulsamos un diálogo que fortalezca las capacidades locales y mejore la confianza ciudadana”, afirmó Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales.

Entre los temas a tratar está la lucha contra el microtráfico y fortalecimiento de la política de salud pública. Control de armas ilegales y articulación interinstitucional con la Fuerza Pública. Estrategias integradas contra la extorsión y el secuestro, con apoyo de la Fiscalía. Prevención del delito y fortalecimiento de la justicia local. Financiamiento y sostenibilidad de los sistemas de seguridad territorial. Entre otras.

Las conclusiones del encuentro serán recogidas en la Declaración de Valledupar, documento que establecerá los compromisos de cooperación entre las ciudades capitales y el Gobierno nacional en materia de seguridad y convivencia.

Esta hoja de ruta buscará alinear los esfuerzos locales con la política nacional de seguridad, fortalecer la capacidad operativa territorial y avanzar hacia un modelo preventivo, integral y ciudadano.

Finalmente, las conclusiones serán entregadas a los medios de comunicación a partir de las 6:00 de la tarde.