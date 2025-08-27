Un caso que ha llamado la atención es el asesinato de Dubian Márquez Villa, de 24 años, ocurrido el pasado 20 de agosto en Santa Rosa del Sur, en Bolívar.

Su muerte ha generado consternación entre sus vecinos porque el joven horas antes de su muerte había sido señalado en redes sociales de abusador y drogadicto.

Márquez Villa fue encontrado sin vida con varios disparos en la cabeza y un panfleto que lo acusaba de “marihuanero y abusador”.

Redes sociales Publicación en contra de Dubian Márquez Villa

La publicación fue hecha por una joven, quien compartió una fotografía del muchacho en Facebook y lo acusó de acosar a su abuela, una mujer en condición de discapacidad, y de haber afectado la salud de su abuelo debido al consumo de marihuana.

Al conocer la publicación, Dubian envió un mensaje privado a la denunciante pidiéndole retirar la foto: “Venga mujer, hágame el favor y deje de publicar fotos mías en redes, que esa foto demuestra que voy por la calle caminando normal”, le escribió.

Redes sociales Mensaje de la madre de Dubian Márquez Villa

Pero, su solicitud no tuvo respuesta. Asimismo, su madre, al enterarse de lo ocurrido en redes, también intervino.

En un mensaje dirigido a la joven le rogó eliminar el contenido, advirtiendo que en Santa Rosa del Sur “la situación es caliente y por eso que menciona me lo pueden salir matando”.

Facebook Publicación de Dubian Márquez Villa, de 24 años

Sin embargo, la chica le respondió: “Calumnia no es, lo que usted no sabe es la joyita de hijo que tiene”. Cando el joven fue encontrado muerto, la publicación en redes desapareció.

Asimismo, las autoridades analizan si el crimen está vinculado con el señalamiento público, teniendo en cuenta la presencia de grupos armados ilegales en la región que suelen ejercer castigos por sus propias manos.

Los vecinos indicaron que el joven no era mala persona y que no saben por qué lo acusan.