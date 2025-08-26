La Oficina Municipal de Gestión del Riesgo de Valledupar, realizará la jornada denominada ‘Pal Humedal’, evento que buscará promover y generar conciencia sobre la importancia del vital líquido y su gestión sostenible.

Este espacio institucional se llevará a cabo el jueves 28 de agosto, de 7:00 a 11:00 de la mañana, en la comuna cuatro, con la participación de la comunidad, diferente sectorial de la Alcaldía de Valledupar, Consejo de Gestión del Riesgo y Ejército Nacional.

Dentro de la programación se desarrollarán charlas educativas, talleres prácticos sobre técnicas de conservación y uso eficiente del agua, además de actividades recreativas y culturales para promover la conciencia sobre la importancia del agua.

En ese sentido, el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, invita a la comunidad a participar en las actividades que contribuyen a la protección y conservación de los humedales y recursos hídricos del municipio de Valledupar.

“Cada uno de nosotros tenemos un papel fundamental en la conservación y uso eficiente de los mismos, debemos unirnos a esta iniciativa. Hacemos un llamado a los líderes comunitarios para que se organicen y participen en iniciativas de esta naturaleza que promuevan conciencia sobre la importancia del recurso hídrico”, aseguró el mandatario.