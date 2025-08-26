Dos camiones doble troque cargados con arena fueron vaciados en la Troncal de Occidente, a la altura del corregimiento Mata de Caña, en el municipio sucreño de Sampués donde la etnia indígena Zenú instaló desde la mañana de este martes 26 de agosto una minga permanente.

El bloqueo de la principal arteria de comunicación terrestre que une no solo al departamento de Sucre con el de Córdoba sino también con el interior del país, se debe al descontento que tienen porque suspendieron al Cacique Mayor del Resguardo Indígena Zenú, Martín Moreno Argüello, que fue electo a principios de octubre de 2014.

La minga, en la que participan más de 5 mil indígenas de los cabildos de los municipios de Sucre y Córdoba que integran la etnia en esta zona del país tiene paralizado el tráfico y otras actividades entre estos dos departamentos debido a que las vías alternas, que también abarcan el territorio ancestral, han sido bloqueadas.

Trascendió que a la zona llegaron algunas autoridades civiles del ámbito municipal y departamental, pero la etnia ha dicho que es un asunto de competencia del nivel Nacional con ellos que tienen gobierno propio y que es el que están haciendo valer.

Solo hay paso para las ambulancias por una zona estrecha. Desde que instalaron la minga no se ha producido el primer desbloqueo para dar paso por unos minutos.