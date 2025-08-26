Debido a las quejas por los pagos atrasados de los salarios de los empleados de la red pública de salud de Sucre que está agremiada en la ESE Hospital Universitario (HUS) con sus sedes en Sincelejo, Corozal y San Marcos, además de las intimidaciones y acosos, la dirección territorial del Ministerio de Trabajo empezó a intervenir en la situación.

Inicialmente el delegado de Mininterior, Iván Augusto Alonso Antequera, fue a una inspección en la sede del Hospital en Sincelejo, pero no fue atendido por el gerente Ezequiel Díaz Navarro, pese a estar en el ente asistencial. Delegó a dos funcionarias de Talento Humano.

Ezequiel Díaz Navarro, gerente de la ESE Hospital Universitario de Sucre.

Ante esto el Ministerio citó en su sede en Sincelejo para ayer lunes 25 de agosto al gerente a las 3:00 de la tarde y este no asistió. Se excusó y dijo que le era posible el viernes en horas de la tarde, pero el Ministerio del Trabajo lo volvió a citar para las 3:00 de la tarde de este martes 26 de agosto.

Tanto el sindicato de la salud como los directivos de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Sucre, rechazan la actitud que ha mostrado el gerente Ezequiel Díaz Navarro para con el Ministerio del Trabajo, que es la misma que ha tenido con ellos que “teniendo el dinero en las cuentas no nos quieren pagar los salarios”, dijo un sindicalista.

