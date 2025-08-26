El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (Invías), anunció la aprobación de la licencia ambiental para la construcción de dos viaductos en la vía Ciénaga – Barranquilla, tras la resolución 001734 emitida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) el pasado 21 de agosto de 2025.

El proyecto contempla la edificación de un viaducto de 5 kilómetros y otro de 3 kilómetros, diseñados con los más altos estándares técnicos y ambientales. Estas obras buscan dar una solución definitiva a los graves problemas de erosión costera que afectan este estratégico corredor vial, ubicado dentro de la reserva de biósfera de la Ciénaga Grande de Santa Marta.

“Este es un paso fundamental para garantizar la conectividad de la región Caribe y, al mismo tiempo, proteger uno de los ecosistemas más valiosos del país. Desde el Ministerio de Transporte seguiremos impulsando proyectos con altos estándares técnicos y ambientales”, afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

De manera paralela, el Invías avanza en obras de enrocado multicapas y reforzamiento en puntos críticos para mitigar las afectaciones por la erosión y garantizar la seguridad vial mientras inicia la construcción de los viaductos.

“Después de realizar el estudio de impacto ambiental más completo sobre la Ciénaga Grande de Santa Marta, cumplimos todos los requisitos exigidos por la autoridad ambiental para avanzar en esta solución definitiva frente a la erosión costera causada por el cambio climático”, señaló el director general (e) del Invías, Jhon Jairo González.