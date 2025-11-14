La parálisis que los empleados de planta del Hospital Universitario de Sucre, sede Sincelejo (HUS) iniciaron desde el pasado miércoles 12 de noviembre se convirtió en una batalla campal en la que varias de las reclamantes terminaron lesionadas.

La situación, se derivó, según las denuncias de los empleados, porque el gerente Ezequiel Díaz Navarro le dijo a los empleados tercerizados que no les había podido pagar un mes de salario, de los 15 que les adeudan, porque los de planta no permitían el acceso al área administrativa.

Esto produjo el enfrentamiento entre los empleados en el que fue lesionada María Teresa Noriega, la presidenta de la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud, Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia (Anthoc), una de las líderes del paro.

En videos que ya circulan en redes sociales quedaron grabados los enfrentamientos en los que incluso se ve al gerente Ezequiel Díaz Navarro.

Este inconveniente le impidió a los representantes del sindicato de la salud en el HUS asistir a la Primera Audiencia Pública Sindical y Laboral de Sucre que lideró el ministro de Trabajo, Antonio Saguino, quien desde el escenario se refirió a la situación del HUS y anunció una visita a este lugar en las próximas horas.

Todos los intervinientes en la audiencia expresaron sus problemáticas, pero también se refirieron a la situación que afrontan en el sector salud y en especial en el Hospital Universitario de Sucre.

Un veedor del municipio de San Marcos pidió la intervención de la red de salud pública de Sucre, al tiempo que desde la Ades pidieron “tener en cuenta a Ezequiel Díaz Navarro, gerente del HUS, que pisotea, golpea y persigue a los empleados”.