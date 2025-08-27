Tras ocho horas de bloqueo en la vía que une al departamento de Sucre con el de Córdoba, a la altura del corregimiento Mata de Caña, en el municipio de Sampués, la minga indígena Zenú decidió habilitar el paso temporalmente.

Leer más: Joven de 22 años murió durante una tomografía: ¿qué ocurrió durante el procedimiento?

La orden, que se hizo efectiva al inicio de la noche de este martes 26 de agosto, la dio el Cacique Regional Zenú, Martín Moreno Argüello, tras haber sostenido una conversación telefónica con el Viceministerio del Interior que se comprometió a estudiar la situación que produjo la minga y entregar respuesta en las próximas horas.

La etnia reclama la reactivación del registro de Moreno como máxima autoridad del pueblo Zenú de Córdoba y Sucre que fue elegido en el Congreso de los días 4 y 5 de octubre de 2024 y que se desarrolló en San Andrés de Sotavento.

Ver también: Primer lote de buses urbanos de última generación operará desde diciembre de 2025

Los miembros de la etnia Zenú esperan una respuesta favorable al gobierno propio y autónomo hasta las 2:00 de la tarde de mañana miércoles 27 de agosto, de no ser así volverán a bloquear el paso por el importante corredor vial, de allí que ellos, los miembros de la etnia, permanecen apostados en una finca a un costado del tramo vial.

La comunicación del cacique Martín Moreno con un delegado del Gobierno Nacional fue posible gracias a la intervención de las autoridades civiles del ámbito municipal y departamental.

Le sugerimos: Epa Colombia pide ser embajadora de Transmilenio: su propuesta incluye controlar colados, ser cajera y realizar videos pedagógicos

Moreno Argüello ha dicho que “en ese congreso legítimo se llevó a cabo mi elección, pero aún persisten algunas personas, que no representan instituciones reconocidas por nuestra ley de gobierno propio que intentan generar divisiones internas. Frente a esto hacemos un llamado firme al Ministerio del Interior a respetar los acuerdos concertados en los cuales participó activamente como garante”.