La Policía Metropolitana de Valledupar, desplegó un importante dispositivo de seguridad en el corregimiento de Los Venados, sur del municipio, y sectores aledaños a través de un comando situacional con el propósito de reforzar la convivencia y la tranquilidad ciudadana.

Durante la jornada, se adelantaron planes de prevención, intervención, control, registro y solicitud de antecedentes a personas, vehículos y establecimientos, así como acciones diferenciales orientadas a la contención de los delitos que más afectan a la comunidad, entre ellos el abigeato, fenómeno que impacta directamente a los ganaderos y campesinos de la región.

En el operativo participaron unidades de Policía Comunitaria, Infancia y Adolescencia, Seccional de Carabineros, personal del Nuevo Modelo del Servicio de Policía y la Secretaría de Seguridad Municipal, logrando un trabajo articulado que permitió fortalecer la confianza ciudadana.

Hombres y mujeres uniformados hicieron parte del despliegue institucional.