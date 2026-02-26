Luis Ramiro Ricardo Buelvas, el congresista de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (CITREP) de los Montes de María, y que aspira a repetir curul, está incurso en doble militancia.

Lea también: Riesgo extremo por violencia electoral en Barranquilla, alerta la MOE

Así lo dio a conocer la Procuraduría General de la Nación en un concepto presentado al Consejo Nacional Electoral por los procuradores 120 y 135 Judicial II Administrativo de Bogotá, Augusto Hernández Vidal y Juan Carlos Villamil Navarro, en el que indican que “la conducta del señor Luis Ramiro Ricardo Buelvas configura una clara vulneración de las normas constitucionales y legales que prohíben la doble militancia, específicamente en la modalidad aplicable a miembros de corporaciones públicas”.

Lea también: “No nos vamos a dejar doblegar por quienes quieren instaurar el caos”: procurador Gregorio Eljach reafirma seguridad para las elecciones

Agregan los miembros del Ministerio Público que “la inscripción de un candidato que ostenta actualmente una curul como Representante a la Cámara por una organización distinta a la que lo avaló en la anterior contienda electoral, sin haber cumplido el requisito de renunciar a dicha curul con la debida anticipación, viola el mandato expreso el inciso 12 del artículo 107 de la Constitución Política y del inciso 2° del artículo de la Ley 1475 de 2011, razón por la cual procede la revocatoria de su inscripción como candidato para garantizar la integridad del proceso electoral”.

Lea también: Denuncian la desaparición de candidata a la Cámara Especial de Paz, Ana Guetio, durante cierre de campaña en el Cauca

Es de anotar que Luis Ramiro Ricardo Buelvas aspira a repetir curul en Citrep Montes de María a través de la Organización Social Asomontemaría, pero en la actualidad es congresista por la Corporación Narrar para Vivir.