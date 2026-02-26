El equipo de comunicaciones de la campaña de Ana Guetio, candidata a la Cámara Especial de Paz por el Alto Patía y norte del Cauca, informó a la opinión pública sobre su desaparición, ocurrida en la noche de este miércoles 25 de febrero mientras adelantaba actividades políticas en el departamento del Cauca.

Según el comunicado oficial, la candidata se encontraba desarrollando su agenda pública en los departamentos de Nariño y Cauca en el marco del cierre de su campaña. Sobre las 6:30 p. m., llegó al corregimiento de Pandiguando, jurisdicción del municipio de El Tambo, donde sostuvo un encuentro ciudadano con habitantes de la zona.

Asimismo, “su última comunicación se registró a las 8:40 de la noche. Desde ese momento se perdió todo rastro de ella, cuando se dirigía hacia el municipio de Morales, Cauca”, se lee en el comunicado.

Por otro lado, el equipo de campaña manifestó su profunda preocupación ante los hechos relacionados con su desaparición en las últimas horas y solicitó a las autoridades y organizaciones defensoras de derechos humanos “activar todos los mecanismos necesarios para garantizar su pronta liberación y su regreso con vida”.

Finalmente, reiteraron un llamado a respetar la vida y la integridad de la candidata y de su equipo de trabajo, quienes la han acompañado durante su recorrido territorial.

