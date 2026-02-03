Los efectos del cambio climático en el país han quedado en evidencia desde el fin de semana con la aparición de un frente frío en una época que otrora fue de fuerte verano.

En la región Caribe, donde el campesino está al pendiente del clima para saber cómo y cuándo cultivar sus productos, es donde estas condiciones inusuales del estado del tiempo han causado más estragos.

Lluvias persistentes, cielo nublado, ríos y caños desbordados, mar de leva, inundaciones en las zonas urbanas y rurales, árboles, postes y líneas de conducción de energía derribadas, cultivos y animales arrastrados por las aguas, puentes caídos y hasta vías socavadas son algunas de las emergencias que se han registrado en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, Magdalena y Cesar.

Cortesía gobernación de Córdoba

Las emergencias se hicieron evidentes desde la madrugada del domingo primero de febrero a raíz de las persistentes lluvias que empezaron a caer desde el sábado 31 de enero.

Por cuenta del frente frío, la Costa y buena parte del territorio colombiano han estado entre las aguas en las últimas 72 horas, y lo peor es que, de acuerdo con los pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), las condiciones lluviosas y de vientos fuertes van a continuar con probabilidad de tormentas eléctricas, lo que tiene en alerta a las autoridades departamentales y municipales para actuar con celeridad ante el surgimiento de nuevas emergencias.

A esto se suma que el director de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS), Orlando Medina Marsiglia, alertó durante el Consejo Departamental de Riesgo en Montería que el frente frío que afecta actualmente podría repetirse durante el fin de semana que se aproxima. “Es muy posible que el frente frío regrese para el fin de semana”.

Sin consolidado

El número de damnificados por este frente frío aún no ha sido establecido en su totalidad, porque existen zonas en las que los organismos de socorro no han podido llegar porque las condiciones no lo han permitido, además de que con el paso de las horas las emergencias aumentan.

Cortesía Bomberos de El Copey y Bomberos de Valledupar

Carlos Carrillo, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, estimó al inicio de la tarde de ayer lunes que las familias damnificadas en el país por este frente frío eran, preliminarmente, 9.826.

Córdoba, de los más críticos

De esta cifra, unas 13 mil personas corresponden, de momento, al departamento de Córdoba que es la zona de la región Caribe con mayores afectaciones, reportadas en 17 de sus 30 municipios, siendo los más críticos los que están en el parte sur y de esos –a su vez– Canalete, donde hay 600 familias damnificadas y la vía de acceso principal al municipio está inundada.

Además, en materia vial, la afectación en Córdoba es crítica porque se ha interrumpido el paso entre los municipios de Chimá y Tuchín, zona indígena, porque el puente sobre el arroyo Jejen, a la altura de Sabanacosta, colapsó por socavamiento; la vía a Los Córdobas, en el tramo Puerto Rey – Montería, registra inundaciones que restringen el tránsito de vehículos livianos, motocicletas y peatones, así como la vía de acceso al municipio de Puerto Escondido también está inundada.

A esto se suma que la empresa Afinia, a través de sus operarios, no ha podido restablecer el servicio de energía en las zonas rurales de los municipios de Puerto Libertador, Moñitos, Lorica, Cereté, San Pelayo y San Antero.

Alerta en el Sinú

La ciudad de Montería no escapa a los estragos. Tiene la zona rural inundada y por cuenta de esto las clases suspendidas, y en la parte urbana hay alerta por los altos niveles del río Sinú, que han empezado a aumentar desde el mediodía de este lunes con las descargas de la represa de Urrá.

Josefina Villarreal

“La empresa Urraá S.A. E.S.P. informa que, a pesar de haber apagado la generación eléctrica en la central hidroeléctrica Urrá I, los aportes de caudal al embalse han continuado aumentando, llegando a las 13:00 horas, aproximadamente, a 2.500 metros cúbicos por segundo. Dado que continúan incrementándose los aportes al embalse y el nivel del mismo, y con el objeto de no perder completamente el control de las descargas hacia aguas abajo, se hizo necesario generar nuevamente con dos unidades para aumentar aún más la descarga al río Sinú, reduciendo en consecuencia la tasa de ascenso del nivel del embalse. La anterior operación incrementará el caudal de descarga al río hasta unos 1.600 metros cúbicos por segundo, aproximadamente”.

Por este aspecto, la Gobernación de Córdoba le pidió a los consejos municipales de gestión del riesgo de desastres de los municipios de Tierralta, Valencia, Montería, Cereté, San Pelayo, Cotorra, Lorica y San Bernardo del Viento, así como a los municipios de Chimá, Purísima y Momil, aledaños a la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, que de manera inmediata ordenen y ejecuten la evacuación preventiva de las familias asentadas en las riberas del Sinú, priorizando población vulnerable como niños, niñas, personas mayores, personas con discapacidad y mujeres gestantes.

Córdoba ya se declaró en calamidad pública porque, según el gobernador Erasmo Zuleta Bechara, que es además el presidente de la Federación Nacional de Departamentos, la magnitud de las emergencias sufridas en el territorio superan todas las capacidades, de allí su llamado al Gobierno nacional para que actúe.

Alerta en la Mojana

No menos alarmante y de cuidado es la situación que se registra en la Mojana sucreña, donde ya hay poblaciones inundadas por las aguas que están ingresando por el boquete de Cara ’e gato, de allí que la zona del sur de Sucre está en alerta roja hidrológica, al tiempo que en el norte, es decir, en el corredor del Golfo de Morrosquillo, están cerradas las playas, donde las olas superan los 3 metros. Una situación similar se registra en las playas de Cartagena y en Santa Marta. En todas estas zonas está activa la bandera roja.

La navegación para todo tipo de embarcaciones está prohibida y la Dirección General Marítima, a través de sus capitanías de puertos, realiza los monitoreos y emite las alertas.

Los esfuerzos de las autoridades por evitar que los bañistas ingresen al mar se han hecho evidentes, en especial durante el fin de semana; sin embargo, un joven turista de Bello (Antioquia) ingresó al mar en Coveñas (Sucre) y murió por inmersión. A otros cuatro, según reportes de la Policía, los rescataron de las turbulentas aguas.

Más de 12 horas lloviendo

En La Guajira, específicamente en su capital, Riohacha, tuvieron más de 12 horas continuas de lluvias que dejan, de momento, a más de 20 mil personas afectadas en más de 30 barrios de las comunas 4, 5, 7, 8 y 9.

El alcalde Genaro Redondo recorrió los sectores afectados verificando directamente la magnitud de las emergencias.

“Esta no es una situación para atender desde un escritorio. Estamos en la calle, en los barrios, tomando decisiones y actuando de inmediato para proteger a nuestra gente. Aquí la prioridad es la vida y la seguridad de las familias riohacheras”, afirmó el alcalde.

Además de Riohacha, hay afectaciones en San Juan del Cesar, Villanueva y Dibulla, municipios que colindan con la Sierra Nevada de Santa Marta.

A propósito de la capital del Magdalena, el frente frío ha provocado caos en la movilidad e inundaciones en barrios y avenidas principales, al tiempo que tiene en alerta a pescadores, que en el caso de Taganga, están preocupados porque sus embarcaciones ancladas son sumergidas por el fuerte oleaje.

En el Cesar también se han registrado lluvias intensas, pero de momento no hay reportes de afectaciones como en los otros departamentos.

Eventos suspendidos El frente frío ha afectado además la economía en tanto que actividades culturales y gastronómicas han sido suspendidas como las corralejas en Cereté (Córdoba) y la final del Festival del Frito Cartagenero.

Cierre de playas y afectaciones en kioscos, el reporte en el Atlántico

Desde el fin de semana, las precipitaciones se han registrado de manera sostenida en distintos municipios, generando afectaciones en la movilidad, incremento de caudales en arroyos y un monitoreo permanente por parte de los organismos de gestión del riesgo.

CORTESIA

Las administraciones locales han activado planes de contingencia y comités de emergencia para atender posibles eventualidades derivadas de las lluvias. Desde la la Dirección General Marítima (DImar), a través de la Capitanía de Puerto de Barranquilla , se anució la prohibición del ingreso de bañistas y la suspención de actividades marítimas y deportivas en las playas del Atlántico, ante la presencia de vientos entre los 44 y 56 km/ por hora y un oleaje que oscila entre los 3 y 4 metros de altura, condiciones que representan un alto riesgo para la vida humana en el mar.

Las autoridades han reiterado el llamado a la ciudadanía para acatar las recomendaciones oficiales, evitar zonas de riesgo, mantenerse informada a travésde los canales institucionales y reportar cualquier emergencia a los organismos de socorro. Mientras persista este fenómeno, se mantendrá la evaluación constante del comportamiento climático y la adopción de nuevas medidas preventivas para salvaguardar a la población del Atlántico.

En el municipio de Puerto Colombia, varios kioscos ubicados en la zona de playa resultaron derribados por los fuertes vientos, situación que ha impactado directamente a los trabajadores del sector turístico y gastronómico.

El pronóstico del Ideam

De acuerdo con El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), este fenómeno está generando abundante nubosidad y precipitaciones continuas que podrían prolongarse hasta el próximo miércoles. Al respecto, la Alcaldía de Barranquilla hizo un llamado a la ciudadanía para adoptar medidas preventivas ante las intensas lluvias que se vienen registrando en la ciudad desde este domingo. Advirtió que la persistencia de las lluvias incrementa el riesgo de situaciones como inundaciones, deslizamientos de tierra y otras emergencias en zonas vulnerables de la ciudad.