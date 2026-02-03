Bajo verificación se encuentra un supuesto panfleto atribuido al grupo delincuencial ‘Los Costeños’ que circula por redes sociales en el cual se realizan amenazas relacionadas con “actividades de carácter político” en el municipio de Baranoa, en el Atlántico.

“Activamos de manera inmediata los protocolos de verificación, prevención y control, en coordinación con las autoridades competentes, con el fin de garantizar la seguridad, la convivencia ciudadana y el normal desarrollo de las actividades democráticas en el territorio”, anunció el Departamento de Policía del Atlántico.

La institución señaló que, de momento, no tienen información sobre amenazas directas contra candidatos, líderes políticos o periodistas en el municipio atlanticense.

Mencionaron que se mantienen las labores permanentes de inteligencia, investigación y patrullaje para identificar a los presuntos responsables de la circulación del panfleto con el fin de prevenir “cualquier hecho que pueda afectar el orden público”.

“Los protocolos de actuación de la Policía Nacional están encaminados a recibir información y denuncias relacionadas con amenazas contra actores políticos y campañas, garantizando así la seguridad en los municipios del departamento”, manifestaron.

Asimismo, la Policía agregó que ha fortalecido su presencia en Baranoa y zonas aledañas al municipio, reforzando los planes de vigilancia y acompañamiento institucional, especialmente en escenarios relacionados con actividades políticas y comunitarias.

“Invitamos a la ciudadanía a mantener la calma, a no difundir información sin verificar y a denunciar de manera oportuna cualquier situación sospechosa a través de las líneas de emergencia 123 o a la Estación de Policía más cercana”, recomendó la Policía.