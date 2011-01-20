Archivo particular

Un trabajador minero resultó gravemente herido al quedar atrapado en la cabina de una maquinaria que se desprendió mientras la operaba, en el área de explotación carbonífera de La Loma, al centro del Cesar.

Óscar Rodríguez Calderón, de 37 años, vinculado a la multinacional Drummond, realizaba un giro de la pala No 6, cuando la cabina se vino abajo, sufriendo lesiones que lo mantienen bajo pronóstico reservado en una clínica de Valledupar.

La brigada de emergencias de la mina inició las acciones de rescate, y trasladó al operador a la unidad de salud de esta sede, donde fue valorado y estabilizado. Posteriormente lo llevaron por vía aérea a la capital del Cesar.

Según el parte médico entregado, el empleado sufrió un trauma craneoencéfalico severo, por lo que de inmediato fue sometido a una craneotomía descompresiva.

Las causas del accidente son materia de investigación. 'Una vez concluida, se darán a conocer los resultados a todos los trabajadores y partes interesadas, y de igual manera, se tomarán las medidas a que haya lugar', informó la compañía.

De acuerdo con las primeras versiones el operador de la máquina usada para recolectar y cargar el carbón, sufrió el aparatoso accidente cuando la cabina se desprendió de su base y cayó de una altura aproximada de 12 metros. MBC