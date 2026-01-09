Con la alborada en honor a Hipólita del Carmen Monterroza Bertel, más conocida como Pola Becté, iniciaron en la ciudad de Sincelejo este viernes 9 de enero las tradicionales Festividades del 20 de Enero o Dulce Nombre de Jesús.

Desde las 5:00 de la mañana hombres y mujeres de todas las edades, pero en especial los amantes del fandango, se dieron cita en el barrio Mochila para recorrer, al son de la música de bandas, la alborada que abrió la fiesta.

Alcaldía de Sincelejo

Era un evento que desde hace seis años no se realizaba en la ciudad y que muchos lo esperaban, de allí que centenares de sincelejanos participaron de ella.

Como también lo hicieron la reina Central, María Gabriela González; la reina Infantil, María Juliana Martínez; la reina de las Fiestas del 20 de Enero 2025, Elisa Díaz, y las candidatas de las Fiestas del 20 de Enero 2026 que fueron las encargadas de encabezar el recorrido que partió del barrio Mochila, llegó a la Calle Santander, siguió hasta la Catedral, luego tomó la Calle 20 y culminó en el Cementerio Central. Allí, Al pie de la tumba, las candidatas hicieron el juramento fandanguero de la autoría de los comunicadores Julio César Pereira e Irladis Flórez, luego leyeron el porro de Pola, sonó una diana y regresaron a la Catedral a una misa.

La Corporación 20 de Enero que preside el médico Arturo Payares Quessep, es la organizadora de las festividades que patrocina la alcaldía bajo el liderazgo del mandatario Yahir Acuña Cardales, pero el evento de este viernes que abrió las festividades es creación del comunicador social e historiador Julio César Pereira, y del médico y gestor cultural Róger Padilla Paternina, quienes por años se han dedicado a exaltar la vida de la mejor bailadora de fandango: Pola Becté.

Alcaldía de Sincelejo

Róger Padilla Paternina, quien para este 2026 coordina las Festividades del 20 de Enero, se mostró complacido con la masiva participación del pueblo sincelejano en el inicio de las festividades que se extienden hasta el domingo 25 de enero.

“Ha sido un inicio exitoso en el que destacamos además el valor educativo e histórico del mismo debido a que hemos revivido la alborada de Pola Becté que es un personaje icónico, folclórico y bailadora de fandango. Lo que ella fue en materia musical y dancística nos representa como idiosincrasia sabanera. Este evento no se realizaba desde hace seis años y en esta vigencia se dio la oportunidad de revivirlo”, anotó Róger Padilla Paternina en entrevista con EL HERALDO, donde a su vez aprovechó para invitar a todos a gozarse estas fiestas en orden y con seguridad.