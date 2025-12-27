Con el propósito de concienciar a los conductores sobre la seguridad vial en esta época del año, la Secretaría de Tránsito y Movilidad Departamental, en articulación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, realizó un control pedagógico nocturno en el Aeropuerto Las Brujas, en Corozal, Sucre.

Los ciudadanos impactados con la estrategia conocieron sobre la importancia de conducir con prudencia y responsabilidad, especialmente en fechas decembrinas, conocidas por un aumento significativo de actividad vehicular y peatonal.

Además las funcionarias de los gobiernos nacional y departamental hicieron especial énfasis en la importancia de no consumir alcohol al momento de conducir.

Igualmente le recordaron a los conductores sobre la necesidad de realizar revisiones periódicas a sus vehículos para asegurar que se encuentren en óptimo estado, así como presentar los documentos necesarios y cumplir con las normas de tránsito vigentes.

“En esta temporada, donde la movilidad aumenta considerablemente, es vital que cada conductor asuma la responsabilidad de cuidar no solo su vida, sino también la de los demás”, indicó la secretaria de tránsito de Sucre, Emma Paredes.

