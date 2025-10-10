La denominada Ruta Buscadora, que recorre el país por iniciativa de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), inició la segunda travesía en este 2025 por destinos de la Región Caribe.

Leer también: Aprueban plan de manejo al área protegida Boca de Guacamaya, en Sucre

Desde este viernes 10 de octubre estará en el departamento de Sucre y terminará de recorrer el norte del país en Valledupar en el mes de diciembre.

Carlos Marín Arias, subdirector de la UBPD, fue el encargado de darle vía libre desde este viernes a la Ruta Buscadora en Sincelejo que se instaló en el Parque Santander, zona céntrica de la ciudad, y lugar de donde además desaparecieron muchas de las personas que hoy son buscadas.

El funcionario informó que mañana sábado 11 de octubre la ruta llega al municipio de San Marcos; el domingo 12 irá a Caimito; el lunes festivo estará en La Unión; el martes 14 en San Benito Abad; el miércoles 15 de octubre estará en Buenavista y cierra el paso por Sucre el jueves 16 de octubre en San Pedro.

Su segunda parada cuatro días después, de manera paralela con la Unidad Fluvial, será por el río Magdalena en el municipio de Barranco de Loba.

La Unidad Móvil recorrerá 56 municipios en los departamentos de Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, La Guajira y Cesar. Mientras que la Unidad Fluvial, cuyo recorrido durará 21 días, navegará 182 millas náuticas (337 kilómetros) en municipios del río Magdalena, ubicados en los departamentos de Santander, Bolívar, Magdalena y Cesar.

El funcionario explicó que la Ruta Buscadora a través de sus unidades móvil y fluvial propende por impulsar la búsqueda humanitaria y extrajudicial de las personas dadas por desaparecidas durante el conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016, y que son 132 mil 877 personas.

Esta búsqueda contempla: toma de muestras genéticas para impulsar la identificación, recepción o actualización de solicitudes de búsqueda y recepción de información anónima y voluntaria.

Importante: El régimen especial de salud de la Policía está en crisis en Sucre

En la mañana de este viernes 10 de octubre en la plaza principal de Sincelejo no solo prestaron estos servicios sino que también hubo la exposición de una galería itinerante que se refiere a la búsqueda y actos simbólicos con familiares de personas desaparecidas. Cada una de ellas, así como representantes de las entidades del Estado y el obispo de la Diócesis de Sincelejo apadrinó, por unos minutos, a un desaparecido a través de una de sus fotos y recorrió con ella los alrededores del Parque Santander.

Las imágenes de los desaparecidos hacen parte de la galería que ha ido construyendo en 21 años de trabajo la Red de Mujeres Tejedoras de la Memoria en Sucre, las que además fueron exaltadas por la dirección de la UBPD por el trabajo que vienen realizando.