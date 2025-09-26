Más de 80 mil millones de pesos, recursos del sistema de regalías, serán invertidos por la gobernación de Sucre en la construcción de la vía que conecta al municipio de Galeras con el corregimiento de Santiago Apóstol, en San Benito Abad.

El anuncio sobre esta importante arteria de comunicación terrestre que une las subregiones Sabana y San Jorge, lo hizo la gobernadora Lucy García Montes.

“Sucre celebra que la vía Galeras - San Benito Abad será una realidad. La pavimentación de esta vía significa nuevas oportunidades para nuestra gente, vamos a unir la Sabana con el San Jorge sucreño, abrir caminos para el comercio, la educación y la salud, y sobre todo dignificar la vida de las comunidades que durante años han esperado esta obra. Esta es la conectividad que transforma, la que abre caminos para que Sucre siga adelante en la década diferente, que se empezó a construir en el año 2020. Le estamos cumpliendo a nuestras comunidades”, anotó.

El aludido proyecto contempla la pavimentación de 19,5 kilómetros en concreto rígido, construcción de tres puentes en concreto reforzado, y 31 obras menores entre alcantarillas sencillas, dobles y box culverts, garantizando una vía segura y duradera.

También con recursos de regalías en el departamento de Sucre construyen obras viales en los municipios de Sincé, Colosó, Los Palmitos, San Marcos, La Unión, Guaranda, San Benito Abad, Chalán, San Pedro, San Onofre y Ovejas.